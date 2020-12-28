港媒：約30名海外香港人遭依《國安法》通緝

（台灣英文新聞／國際組 外電報導）香港《南華早報》引據香港警方內部人士報導，約有30名目前人在海外的香港人，遭到警方依涉嫌違反香港版《國安法》通緝，包括前立法會議員許智峯及梁頌恆等，他們多數人在歐洲、美國，以及台灣。

北京於6月30日強推港版《國安法》以來，香港警務處國家安全處已經逮捕40人，並起訴四人，包括壹傳媒創辦人黎智英。消息來源表示，遭到通緝的皆為香港人，不過他們都不在香港，「多數人現在在歐洲，美國，以及台灣。」

根據消息來源，遭到通緝的香港人包括海外社運人士，也有近期透過合法移民管道離開香港的人士，包括在11月30日前往美國的梁頌恆及在11月底先飛丹麥後轉往英國的前民主黨議員許智峯。

其他人還包括香港大專學界國際事務代表團前發言人張崑陽，他日前遭香港建制派媒體指人在台灣，不過現在去向未明，以及《學苑》前任總編輯、並在去年7月1日示威者占領立法會期間脫下面罩發表《香港人抗爭宣言》的梁繼平。

此外中國官媒在8月時指出，有六名香港人遭以《國安法》通緝，包括前立法會議員、香港眾志創黨主席羅冠聰、前英國駐香港總領事館職員鄭文傑、前本土民主前線召集人黃台仰、前學生獨立聯盟召集人陳家駒、獨派人士劉康，以及海外港人組織香港民主委員會組織總監朱牧民等。

他們被警方指控涉嫌煽動分裂國家、涉嫌勾結外國或境外勢力危害國安，以及其他《國安法》底下的違法行為，一旦罪成，將可能面臨無期徒刑。

許多國家在香港實施《國安法》後，便種只與香港的嫌疑犯引渡條例，因此外國政府不太可能將遭到通緝的港人強制遣返回港，而台灣則未與香港有引渡協議。

港版《國安法》自推出以來便遭強烈批評，外界多認為該法嚴重衝擊香港原在「一國兩制」底下所享有的自治跟自由。