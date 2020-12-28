2.3兆紓困與支出法案川普簽了 美政府免於關門

美國總統川普27日簽署規模2.3兆美元的疫情紓困和政府支出法案，為國內企業和個人提供救濟金，同時避免政府陷入停擺。（美聯社圖片） 美國總統川普27日簽署規模2.3兆美元的疫情紓困和政府支出法案，為國內企業和個人提供救濟金，同時避免政府陷入停擺。（美聯社圖片）

美國總統川普今天簽署規模2.3兆美元（約新台幣64.8兆元）的疫情紓困和政府支出法案，為國內企業和個人提供救濟金，同時避免政府陷入停擺。

美聯社報導，這項規模龐大的紓困支出法案將提撥1兆4000億美元，支持政府機關運作至明年9月，而9000億美元的疫情紓困案則將為受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）重創的各行各業挹注及時雨，包括為資金短缺的運輸系統和增加糧食券提供經費。

民主黨人承諾，待總統當選人拜登（Joe Biden）上任後，將達成更多振興方案，共和黨人則是抱持觀望態度。

「華盛頓郵報」引述3名知情川普決策人士指出，川普是在27日深夜簽署紓困支出法案，避免政府機構29日停擺。在川普回心轉意簽署前，這項振興經濟的法案已被擱置近1週。

知情人士指出，川普是在佛羅里達州度假期間簽署，還透露川普在究竟要不要簽署一事上反反覆覆、不斷改變心意；川普對法案裡包括對外援助等項目有意見，22日還批評這項振興方案「可恥」。

華郵指出，雖然暫時還不清楚今夜是什麼原因讓川普改變心意，決定簽署法案，但川普拒簽的這幾天確實承受共和黨內龐大的壓力。

美國國會20日敲定振興方案，包括直接向每位成人和小孩發放600美元、為失業者每週加發300美元，另在薪資保護貸款、各級學校教育、交通、糧食等方面都挹注資金補助。