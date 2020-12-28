全球旅遊何時重啟？ 未來出國恐得持「疫苗護照」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著新冠肺炎（COVID-19）疫苗逐步到位，悶壞了的民眾或許已開始幻想，何時才能自由旅遊，但為了防範疫情再起，想出國者恐怕得先申請「疫苗護照」。

CNN報導，若干公司已著手研發手機應用程式，讓用戶能登錄其武漢肺炎檢驗結果與疫苗施打狀況。未來無論是洽公、看電影，乃至於赴國外旅遊，或許都得出示這類數位憑證，才能成行。

由瑞士非營利利組織The Commons Project與世界經濟論壇（WEF）共同發起的「共信網絡」（Common Trust Network），已與多家航空業者合作，在不洩露個資的前提下，以QR code存取個人健康證明，並提供各國出入境的通關要求，方便旅客準備。

科技大廠IBM也欲搶食這塊大餅，已研發了名為「數位健康護照」（Digital Health Pass）的app，讓企業行號、各類場所能客製化「准入條件」，如COVID-19檢驗結果、體溫、是否接種疫苗等。

然而，研發技術不難，難在隱私保障、不同疫苗效力認定問題，以及如何整合此前各家推出的接觸者追蹤apps。此外，此類技術平台紛陳、各行其是，也讓認證門檻成了一大挑戰。

為此，「Linux基金會公共衛生計畫」（Linux Foundation Public Health）正與來自五大洲數十國組織的「Covid-19憑證倡議」（Covid-19 Credentials Initiative）、IBM與「共同通行證」（CommonPass）計畫攜手打造疫苗施打的全球通用認證標準，為後疫情時代簡化通關程序。