台灣「東方畫會」元老陳道明堆疊心靈意識　抽象藝術先鋒個展誠品畫廊登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣抽象藝術先鋒陳道明為「東方畫會」創辦人之一，被譽為「八大響馬」，創作跨越無意識以進入意識之外的境界，記錄藝術家心靈意識，自即日起至2021年1月23日誠品畫廊舉辦個展。

陳道明1931年出生於山東濟南，在時代動盪中來台落地生根，屬於戰後遷台畫家一代。18歲時進入臺北師範學院藝術科，與蕭勤、李元佳為同儕。之後隨李仲生習畫，當時即顯露用色大膽的天分，並被蕭勤肯定為台灣第一位抽象派畫家。1955年末，陳與夏陽、霍剛、蕭勤等好友創立「東方畫會」，被譽為「八大響馬」之一。

陳道明早期受立體主義影響，採用幾何和建築元素的構圖，1955年前後引入甲骨文的造形線條，以抽象筆勢捕捉意識的靈動，並在油畫顏料中加入桐油和礦物粉末，使畫作呈現如古物斑駁的肌理。1980年代轉而使用壓克力和水彩顏料，作品色調更加明亮溫暖，也強化出線條的動力特質。

「沒有變，就永遠是落後的」，陳道明熱衷於探索媒材、造形、和色彩的變化，他以顏料的層疊雕塑出微觀的世界，透過快意大筆或細緻推移，使具象物質和抽象氣韻在畫布上交鋒，結合成具有音響律動、有如大氣雲圖般的畫面。

許多人看到陳道明的畫，總會為他在色彩和技巧的掌控度感到懾服，然而對陳道明而言，他的重點在於創作的過程，他要跨越無意識以進入意識之外的境界，畫出自己的思想、觀念和最深處的感受，而就在這追尋和探索的過程中他獲得了無窮的樂趣。

「作品的意義是心靈意識活動的一種記錄，原則上是抽象的」，陳道明說，「我在表達內在生命意象的過程中，盡量不受任何干擾，以求達到沒有結論又有結論的境界，美的醜的，本身即是獨立完整的生命，我只不過用我的語言把感覺訴諸畫面而已。」

東方畫會先後於西班牙、意大利及美國等地巡迴展出。1959、1965年，陳道明兩度參加「巴西聖保羅雙年展」。2012年於誠品畫廊舉辦首次個展。

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