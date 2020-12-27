台灣「色廊2.0－夢境製造所」於華山文創園區開展　聯手6網紅製造12夢境

「色廊展2.0–夢境製造所」特展26日起展出到明年，多個作品用顏色探索不同夢境，結合裝置藝術等元素，要讓大家拍攝出無限可能性。... 「色廊展2.0–夢境製造所」特展26日起展出到明年，多個作品用顏色探索不同夢境，結合裝置藝術等元素，要讓大家拍攝出無限可能性。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「色廊2.0－夢境製造所」12月26日於華山文創園區開展，由網紅焦凡凡擔任代言人，並融入防疫話題，打造全台第一面彩色口罩牆。

主辦單位與台灣製親親口罩合作，用口罩最外層的防潑水不織布搭配柔美漸層色系，打造全台第一面彩色口罩牆。中央社

「色廊2.0－夢境製造所」25日在華山文化創意園區舉辦記者會，曝光展間陳設，部分展間特別邀請網紅Blaire、王安蕾、李花、見習網美小吳、阿卡貝拉、林進參與設計，將想法融入，呈現網紅們對生活的感謝與未來期許。

主辦的聯合數位文創公司表示，受疫情影響，防疫必需品口罩加入不同花色後已成為另類裝飾，主辦單位與台灣製親親口罩合作，用口罩最外層的防潑水不織布，搭配柔美漸層色系，打造全台第一面彩色口罩牆。

代言人: 網紅焦凡凡表示，本來就喜歡粉紅色，展間中的摩洛哥風情粉紅沙漠令她印象深刻，而不同夢代表不同意象，卻能串聯起來，成為系列故事。她指出，「色廊2.0」適合互動式拍照，不一定要固定姿勢，民眾可以與道具及展間互動，拍出會說話的照片。

聯合數位文創董事長李彥甫受訪表示，夢境可以被賦予很多顏色，充滿想像空間，因此將夢境作為主軸，選擇12個顏色、12個夢境，邀請6名網紅共同創意發想，將各自的夢境、空間想法融入展場設計。

中央社引述李彥甫說，2018年的首次色廊展(Color Gallery) 在台北、高雄、上海、北京、香港等地巡迴，吸引百萬人參觀，但今年受疫情影響，目前希望先把台北場辦好，世界巡迴需視各國情況再行規畫，疫情緩解才有機會將台灣人的創意帶到國外。

「色廊2.0–夢境製造所」展覽由聯合數位文創、華山1914文創園區主辦:

展出地點: 華山文創園區中4B館

展出時間: 2020年12月26日至2021年4月5日（除夕休館）

「色廊2.0－夢境製造所」展覽, 以「夢境」為主軸，運用顏色探索各年齡階段的不同夢境。 中央社