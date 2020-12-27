輕熟女因這病子宮比正常大兩倍 經痛血崩到輾轉難眠

鄢源貴醫師說明，為避免子宮內膜異位症復發及反覆手術，長期藥物治療及定期回診是治療新趨勢。（圖／ 鄢源貴醫師提供） 鄢源貴醫師說明，為避免子宮內膜異位症復發及反覆手術，長期藥物治療及定期回診是治療新趨勢。（圖／ 鄢源貴醫師提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）39歲的凱莉長期飽受經痛與經血過多的困擾，不僅影響工作效率，夜晚更難以成眠，經超音波檢查發現子宮橫徑竟有9公分，已是正常子宮的兩倍大！所幸在服用新型口服黃體素治療後，經痛與血崩大幅改善，子宮橫徑也縮小兩公分，生活終於恢復正軌。

台北中山醫院婦產科鄢源貴醫師表示，子宮肌腺症是子宮內膜異位症的一種，當子宮內膜細胞異位至子宮肌肉層，使子宮變大，此外，異位的內膜細胞會引起發炎反應，造成經痛與經血量過多，長期容易導致貧血。

鄢源貴補充，子宮內膜異位症成因複雜，主要是因為經血逆流至子宮以外的部位，例如：卵巢、膀胱、大腸或是子宮與直腸間的縫隙，引起經痛、骨盆腔疼痛、肛門痛、腹瀉、血尿、血便等，如影隨形的不適與疼痛，讓患者月經當下或月經過後都很不舒服，嚴重影響身心健康與生活品質。

鄢源貴說明，目前子宮內膜異位症的治療方式分為手術與藥物治療，如果病灶較大或懷疑是惡性腫瘤則必須手術切除；由於子宮內膜異位症與雌激素相關，所以即使接受手術治療後，若不搭配藥物控制，只要女性還有月經，子宮內膜異位症就會再復發，為避免因反覆手術影響子宮、卵巢功能與受孕能力，長期藥物治療是現在治療子宮內膜異位症的新趨勢。

鄢源貴進一步說明，過往常用的停經針劑藥物雖然可大幅緩解疼痛，但易產生熱潮紅、失眠及骨質疏鬆等更年期症狀，療程至多半年。相比之下，新型口服黃體素，較無過去藥物的副作用，止痛效果也很好，適合長期使用，已成為長期治療、保有患者生育功能的治療新選擇。

鄢源貴醫師提醒，子宮內膜異位症是慢性疾病，除了要有長期治療的觀念，也要每3至6個月定期追蹤。此外，保持良好的飲食與生活習慣，避免過度進補，規律運動釋放壓力，保持積極樂觀的態度都有助於控制疾病、避免惡化或復發，找回屬於自己的幸福人生。