【耳目一新】台灣空廚老總轉行防災科技　讓滅火器變時尚

防災科技業者近日推出如藝術品般的滅火器，不但輕巧又時尚，使用上也比傳統滅火器方便。（防災科技業者提供/中央社） 防災科技業者近日推出如藝術品般的滅火器，不但輕巧又時尚，使用上也比傳統滅火器方便。（防災科技業者提供/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）在台灣除了「滅火器樂團」, 你還認識別的滅火器嗎? 火災時可以救命的那種。如過你認識而且會用, 恭喜你, 這是大家最希望存在但「備而不用」的東西。

前復興空廚總經理胡志強今年5月轉任一家防災科技公司擔任總經理，他上任後首次推出的防災產品相當特別，外觀如藝術品般的滅火器，輕巧時尚又容易使用。

圖/台灣英文新聞

防災科技公司總經理胡志強說，台灣很多公共場所或住家、辦公室大樓都可以看到滅火器(如上圖) ，但多半是為了符合消防法規而設置。但近年火燒車意外頻傳，且80%住家內沒有準備滅火器，主要就是傳統的乾粉滅火器笨重、使用複雜，且乾粉在遇火和遇熱後，不僅有腐蝕性，還會變成糊狀黏在家具上，會令人卻步。

中央社引述胡志強說，乾粉滅火器滅火原理是阻隔氧氣，在乾粉消散後燃燒物再次接觸氧氣，火勢便有高機率復燃。時尚滅火器擁有瞬速滅火、確保火勢不復燃的獨門祕方，可快速滲透，使可燃物化學質變，有效降低溫度，不必像傳統滅火器，使用後得收拾殘局。

火災往往來得又急又快，胡志強說，大部分的人幾乎很難在滅火的黃金30秒，找到距離最近的滅火器並正確使用。

胡志強說，考量傳統乾粉滅火器沉重又難使用，才設計體積只有傳統1/7又外觀時尚的噴霧滅火器，讓民眾緊急時能輕易取用瞬間滅火，避免釀成大災難，而且一壓即用，噴射時間長達35秒，是傳統滅火器的3倍。

胡志強介紹，時尚滅火器重量僅0.8公斤，無論放在客廳、臥房、廚房，一點也不突兀，有如居家裝飾品，號稱「史上最美滅火器」，是預防火災、備而不用的另一項選擇。