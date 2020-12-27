Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

【武肺變種病毒防疫】台灣華航12/27傍晚英國倫敦班機抵台　桃園機場說明入境動線：與一般旅客分流

■華航則表示，將配合疾管署機場人員指示，引導旅客依秩序下機，隨後由疾管署安排集中檢疫。■在現場協助的華航地勤人員，將會穿戴口罩、隔離衣等防護裝備落實防疫。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/27 15:23
桃園國際機場公司26日表示，27日自倫敦返台旅客入境後將與一般旅客分流，清潔人員(圖) 最後會進行候機室及相關動線清消。中央社

桃園國際機場公司26日表示，27日自倫敦返台旅客入境後將與一般旅客分流，清潔人員(圖) 最後會進行候機室及相關動線清消。中央社

相關新聞

【嚴防武肺變種病毒】華航27日晚載120英國旅客回台灣　將送大台北3檢疫所•醫護高規格備戰

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）在中央流行疫情指揮中心宣布，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者需至集中檢疫所進行居家檢疫後，首架倫敦班機27日晚將抵台，桃機表示，將實施分流減少與一般旅客的接觸。

桃園國際機場公司26日發布新聞稿表示，華航CI082倫敦飛台北班機預定在台北時間27日晚間6時15分抵達，依據訂位資料旅客人數為120人，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。

桃機公司指出，依據疾管署日前邀集各相關單位，討論自英國入境旅客集中檢疫工作會議決議，將負責執行相關清消作業，並協助載運旅客至集中檢疫所。

為強化防疫，桃機公司說明該班機旅客入境流程如下:

旅客入境後將與一般旅客分流，並先集中於候機室，單獨進行入境相關申報作業;

再由檢疫人員分梯帶隊領取行李;

安排專屬乘車區域及防疫車隊（遊覽車）6台，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所;

桃機清潔人員最後會進行候機室及相關動線清消。

中央社26日引述華航表示，將配合疾管署機場人員指示，引導旅客依秩序下機，隨後由疾管署安排集中檢疫。至於現場協助的地勤人員，將會穿戴口罩、隔離衣等防護裝備落實防疫。

長榮航空倫敦航線23日起暫停營運，未來班次將視疫情狀況而定。華航本週往返倫敦航班雖然照舊，但接下來倫敦航線將依市場需求及疫情狀況調整。

相關新聞

【嚴防武肺變種病毒】華航27日晚載120英國旅客回台灣　將送大台北3檢疫所•醫護高規格備戰
華航
倫敦
英國
變種病毒
武漢肺炎
新冠肺炎
COVID19

相關新聞

【新冠變種病毒】27日迎首架英國返台班機 全面入境採檢
【新冠變種病毒】27日迎首架英國返台班機 全面入境採檢
2020/12/26 15:03
台灣新增3例武漢肺炎病例　皆為境外移入
台灣新增3例武漢肺炎病例　皆為境外移入
2020/12/26 14:49
富國包辦西方新冠疫苗 中國疫苗趁機搶市、效力能信嗎？
富國包辦西方新冠疫苗 中國疫苗趁機搶市、效力能信嗎？
2020/12/26 14:29
最新【武肺變種病毒入侵亞洲】英國出現N501與B117兩種變異! 日本首傳5人確診
最新【武肺變種病毒入侵亞洲】英國出現N501與B117兩種變異! 日本首傳5人確診
2020/12/25 20:32
【台灣累計780確診】指揮中心: 12/25新增4例境外移入COVID19病例　分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境
【台灣累計780確診】指揮中心: 12/25新增4例境外移入COVID19病例　分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境
2020/12/25 14:53