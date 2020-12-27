【嚴防武肺變種病毒】華航27日晚載120英國旅客回台灣　將送大台北3檢疫所•醫護高規格備戰

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）華航一架120人航班今(12/27) 晚自英國抵台，旅客入境後將採檢並集中檢疫。醫福會執行長王必勝今天證實，旅客將入住大台北地區3家檢疫所，檢疫醫護團隊全面備戰，採最高規格防疫。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19/新冠肺炎）疫情升溫，英國出現變種病毒疫情，中央流行疫情指揮中心23日起祭出嚴格防疫措施，包括航班減半、有英國旅遊史者通通集中檢疫且期滿前採檢。

新版防疫措施23日上路後，首架英國航班將於今晚抵台，由華航載送約120名旅客，預計今晚6時許抵台，指揮中心指揮官陳時中為求謹慎，昨(26日) 再加碼入境後全面採檢，一方面盼降低檢疫所感染風險，另一方面也盼培養出活體病毒供國內研究。

醫福會執行長王必勝說，除了這班英國航班，從23日到現在共有約20多人因過去14天有英國旅遊史，入境後也得到集中檢疫所檢疫，今晚將一併進行採檢。

至於採檢結果何時出爐，根據指揮中心推估，華航航班今晚6時左右抵達台灣，預計晚間9時才會通通抵達集中檢疫所，全數採檢完畢大概已近晚間11時，還得送到實驗室進行檢驗，檢驗結果預計28日中午過後才可能出爐。

醫福會執行長王必勝今表示，120多名旅客將由防疫專車分送至大台北地區的3間集中檢疫所，將以最高防疫規格儘速採檢、安排入住，平時檢疫所的醫療人力和檢疫者比例約為1比30，這次因應回台旅客較多，將加派10多名醫護人員前去協助。

相較今年2、3月武漢包機，這次迎戰英國返台旅客，防疫團隊心情已不像年初那麼緊張，中央社引述王必勝說，年初武漢包機返台時，疫情、病毒等很多事都還是未知數，緊張是一定的。

反觀這次英國變種病毒，王必勝說，此病毒傳播力雖強、症狀卻沒那麼嚴重，加上入住集中檢疫所至今已有達2萬人次之多，防疫團隊早已駕輕就熟，只要按照SOP（標準作業程序）按部就班完成就沒問題。

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