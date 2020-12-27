（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）目前雖已進入冬季，但近期國內腸病毒疫情呈緩升趨勢，全年皆有腸病毒活動，且無論成人，幼童都有感染風險，疾管署提醒民眾不可輕忽，確實做好手部衛生與環境消毒，以降低腸病毒傳播的機會。
疾管署監測資料顯示，12月13日至12月19日國內腸病毒門急診就診共計6,177人次，較前一週(5,982人次)略升3.3%，近期疫情趨勢呈緩升；社區腸病毒檢出以克沙奇A群為多，而國內今年累計5例腸病毒併發重症確定病例，均感染腸病毒71型。
疾管署指出，腸病毒於發病前幾天，喉嚨與糞便就有病毒存在，此時就有傳染力，在發病後一週內傳染力最高，即使痊癒後腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久。因此感染腸病毒痊癒後，仍應持續留意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以避免將病毒傳染給嬰幼兒；此外，家中幼兒如感染腸病毒，應避免與其他幼兒接觸，防範交叉感染。
疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，民眾若發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。相關資訊可至疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
冬季腸病毒疫情緩升 以克沙奇A群為多 疾管署：成人、幼童都有感染風險
（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）目前雖已進入冬季，但近期國內腸病毒疫情呈緩升趨勢，全年皆有腸病毒活動，且無論成人，幼童都有感染風險，疾管署提醒民眾不可輕忽，確實做好手部衛生與環境消毒，以降低腸病毒傳播的機會。