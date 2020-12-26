寒流將至 陽管處巡查擎天崗虛弱水牛移地安置

圖為2020年12月22日陽管處帶糧草及鹽磚緊急投糧救援牛隻 圖為2020年12月22日陽管處帶糧草及鹽磚緊急投糧救援牛隻 (來源 中央社)

寒流30日報到，擎天崗最低溫將下探至3度，陽管處表示，為協助牛隻過冬，除動態調整圍籬設置，也將啟動緊急措施，今天先加派人力巡查牛隻活動力情形，若發現虛弱牛隻，將移地安置。

陽明山擎天崗水牛死亡事件引發外界關注，因應下週寒流到來，氣溫預估將驟降，陽明山國家公園管理處（陽管處）今天於「陽明山國家公園」臉書發文說明啟動緊急應變措施。

陽管處表示，除動態調整圍籬設置外，將緊急針對虛弱牛隻，進行移地安置；今天已先加派保育志工及耆老，地毯式巡查牛隻活動力狀態；根據獸醫師意見，牛隻近日雖已接受營養補給，但虛弱牛隻短期難以復原，寒流來襲環境將更不利生存。

因此，陽管處於巡查時，若發現虛弱牛隻，將暫時性移地安置，若牛隻位處偏遠山區，無法移地安置，會由獸醫師就地「保定」（以適當方式控制牛隻，給予相關醫療協助）並給予營養補給，目前已找到有意願協助安置的農友。

陽管處表示，22、23日已在擎天崗舊農舍牛棚及頂山石梯嶺，設置2處營養補給站，進行牛隻緊急營養（草料、舔磚）補充，除架設自動照相機了解牛隻取食情況，也派員持續加強巡查及通報。

陽管處強調，本次主要是因應極端氣候對生態環境的影響，緊急應變協助牛隻，並非以人為方式干擾野化水牛生存；後續將透過跨領域專家小組，就擎天崗野化牛隻族群數量與棲息環境互動、牛隻存續，和中長程規劃等各項議題，進行更深度討論。

陽管處籲請來到擎天崗的遊客，與野化水牛互動時，仍應遵守不餵食、不干擾與不接觸3大原則。