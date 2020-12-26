台北美福異國饌香迎新春 齊聚粵台義菜系

春節即至，如何滿足闔家的味蕾，台北美福結合不同風味的菜系，自即日起至2021年2月10日推出福牛新春美饌，不論是桌菜、湯品、單道年菜或伴手禮盒，選擇多樣可自由搭配。米其林餐盤推薦的米香餐廳，推出「八寶布袋雞」等手工湯品。由香港主廚掌杓的潮粵坊推出膠質豐厚的「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，購買湯品即贈比利時BergHOFF湯鍋。還有美福少不了的牛肉餐點，有新品「福牛三聖聚寶盆」、GMT義大利餐廳的「爐烤美國肋眼牛排」與米香台菜「紅刺蔥牛小排」等。伴手禮盒有象徵好彩頭的干貝臘味蘿蔔糕、長長久久意涵的極黑豬香腸等。宴會廳更彙集龍蝦、鮮牛及黃金鯧等海陸鮮食推出四至六人份的外帶團圓桌菜，每組8,800元，單點年菜每道580元起，即日起至2021年1月25日前預訂享85折優惠，詳情及預訂請洽02-7722-3399。

《潮粵坊》港潮美饌 鮮香綻放

講究鮮煲上湯，集鮮香風味於一鍋的粵菜，於年節期間推出招牌「鮑魚花膠黏嘴雞鍋」，每鍋5,300元，行政主廚王志孚以老母雞慢火燉煮八小時的湯頭，再加入土雞、豬腳、鮑魚及花膠等豐富頂級食材煨煮兩小時，湯頭鮮甜，膠質豐厚，一鍋上桌鮮香澎湃。除了招牌湯品，全新推出「福牛三聖聚寶盆」，彙集富含膠質的澳洲小牛膝，Q彈的牛筋及蜂巢牛肚與牛腸，與新鮮花椒、朝天椒等調製的秘製辣醬一起燉滷兩小時，香氣濃郁。還有年節必備，象徵步步高升的甜、鹹糕點，有招牌港式「干貝臘味蘿蔔糕」，以港式肝腸及臘腸，搭配日本干貝，口感綿密。年節送禮，另搭配「棗泥核桃年糕」推出熱銷商品「好事雙糕」雙享組。另一款適合茹素者品嚐的糕點，結合口感清脆的茶樹菇、鮮嫩多汁的杏鮑菇、香氣厚實的香菇及帶有淡淡杏仁味的巴西蘑菇的「百菇綻放素蘿蔔糕」。喜食甜味年糕者，今年首次推出帶有淡雅桂花香氣的「桂花豆沙糕」，純米製造的Q彈外皮，搭配細緻綿密的豆沙餡，有別於以往的甜年糕，提供不同風味的年節享受。

此外，有著長長久久意味，廣受大、小朋友喜愛的「極黑豬香腸」，同樣於活動期間限期販售。飄香年菜每道1,380元起，糕點類品項每款580元起。

《米香》經典手工台菜 傳承在地年節好滋味

以在地家鄉味為主軸的米香台菜餐廳，迎合團圓宴的飲食習慣，於年節期間推出以古法甘蔗燻燜的「甘蔗燻雞」。兩款團圓湯品，擁有鮮美鮑魚、北海道干貝、台灣土雞肉及黑豬肉等食材熬煮而成的「一品佛跳牆」。費工耗時的手路菜「八寶布袋雞」，集結土雞、金華火腿及北海道干貝、鮑魚等鮮材以小火慢燉八小時，湯頭散發鮮美醇香。兩款經典湯品，購買即贈比利時BergHOFF湯鍋，紅色的多功能湯鍋，便於覆熱與保溫。有別常見的米糕菜色，主廚陳永華選用新鮮沙公，搭配肉質緊實的土雞及鮮香金勾蝦，以麻油炒香提味的「麻油沙公土雞飯」，Q彈的糯米飯吸附菁華湯汁，沙公肉質鮮嫩味美，海陸雙享澎湃上桌。想要品嚐美福嚴選的牛肉料理，米香推出人氣菜色「紅刺蔥牛小排」，肉質鮮嫩的牛小排以擁有特殊香氣的紅刺蔥及秘製醬料醃製入味，再蒸烤一個半小時，入口嚐得到刺蔥的淡淡清香。精選年菜，每道1,080元起，在地台灣味飄香上桌。

《GMT義大利餐廳》新春年節有「義」思 豪享義國海陸家鄉菜

新春團聚，想來點不一樣的菜色，台北美福的GMT義大利餐廳推出2.5公斤的「爐烤美國肋眼牛排」，來自義大利的主廚Massimo Picci將紅蘿蔔、洋蔥、月桂葉及百里香等時蔬香料以慢火炒香，加入紅酒提香，再與美國Prime肋眼牛排一同燉煮後，再以小火爐烤約三小時，外皮微帶焦香，鮮甜肉汁完美封於其中，入口肉香濃郁。此外，義大利分食共享的用餐習慣，與台灣團圓聚餐的文化相近，主廚將義大利的家鄉味帶到台灣，這道彙集多樣海鮮的「托斯卡尼燉龍蝦海鮮」，有龍蝦、花枝、章魚、大蝦、淡菜、石斑魚等，以紅酒、去皮番茄、百里香及巴西里與橄欖油等燉煮入味，口口散發地中海域的清香海味。另一款為義大利手工擀製的「豪奢龍蝦比薩」，鮮美的龍蝦肉，搭配起士、蘿勒及特製番茄醬汁，依循主廚料理步驟，在家也可以輕鬆品嚐義國美食，精選美饌每道2,280元起。

《金牛迎春團圓菜》整桌外帶 星級美饌在家輕鬆嚐

台北美福貼心忙碌整年的媽媽們，由行政主廚王志孚設計六道精緻佳餚與甜點，推出適合四到六人的團圓桌菜，有結合鮮味烏魚子、Q彈海蜇、桃香燻汾蹄、滷水牛腱及核桃小魚干的五福臨門燒味盤，選用鮮美龍蝦以金沙風味烹調的富貴金沙龍蝦身，年節主角之一的乾煎黃金鯧，選用富含膠質，帶有異國風味的義式米蘭燉牛膝，團圓桌一定要來一鍋的美福珍寶佛跳牆，添加有膠質豐富的頂級花膠，更顯湯鮮味美。豐富菜色還有宴會廳招牌手工菜荷葉鮑魚珍珠雞，Q彈糯米包裹土雞腿肉與鮑魚，彙聚各食材菁華，餐後搭配口感Q彈、風味清香的桂花豆沙糕，精緻桌菜每組8,800元，星級好料在家輕鬆上桌。