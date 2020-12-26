農委會推台灣豬標章 元旦起標示不實最高罰4百萬元

圖為農委會2020年10月公布台灣豬識別標章徵選結果，由農委會主委陳吉仲（右）揭曉標章樣式。 圖為農委會2020年10月公布台灣豬識別標章徵選結果，由農委會主委陳吉仲（右）揭曉標章樣式。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）針對明年開放萊豬來台，農委會主委陳吉仲今（26）日表示，元旦起加強台灣豬標章查驗，標示不實者最高可罰新台幣400萬元。

中央社報導，陳吉仲出席「李登輝學」座談會前受訪表示，針對豬肉管控，各部會現有兩大重點工作。

所有餐廳、便當、小吃業者，必須確實標示豬肉與豬製品產地、來源國，保障消費者選擇的權利。

加強進口豬流向管理，並會每天公布進口豬肉數量、國內屠宰豬數量。農委會百億基金將確保農民收入維持一定水準。

明年1月1日起，所有貼上台灣豬標章的產品，販賣的豬肉、豬肉可食部位、主原料等，皆須為國產。若標示不實，將依食品安全衛生管理法，處以新台幣4萬至400萬元之罰鍰。

自由時報報導，目前已有一萬多家業者向農委會申請台灣豬標章。陳吉仲強調，標章申請過程相當嚴謹，店家須填具豬肉上游來源，明年起將加強這方面查緝力道。

1月才開罰，如今標章使用就惹出爭議。知名滷肉飯業者鬍鬚張遭踢爆雖宣稱使用台灣豬標章，其「紅麴燒肉便當」肉品卻是來自西班牙。業者表示，西班牙豬並非萊豬，但為了避免爭議，已自行下架。負責發放標章的中央畜產會解釋，業者有主動說明，強調西班牙豬肉存貨賣完就不再使用，因此予以發放。

包括好市多、家樂福、全聯、愛買等各大量販業者，目前皆無販賣萊豬之計畫。台北市已要求販售生鮮豬肉與豬可食部位之超市、超商，必須設置不含萊克多巴胺專區。