富國包辦西方新冠疫苗 中國疫苗趁機搶市、效力能信嗎？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著富裕國家急著包下現有的新冠肺炎（COVID-19）疫苗，部分國家似乎只能把希望寄託於中國製疫苗身上，然而中國雖大力吹捧自家疫苗效力，過往的諸多疫苗醜聞，卻不免令人對其安全性，打下一大問號。

疫情考驗各國財力，《美聯社》報導，歐美製藥大廠明年底前預計能生產120億劑疫苗，其中90億已被富國下訂，而全球疫苗分配平台COVAX雖承諾會取得20億劑，卻未能達成目標。在此情況下，中國似乎成了唯一選擇。

中國目前有六支疫苗候選者，正處於最後臨床試驗階段。官方宣稱明年能提供10億劑，也欲藉此重拾因疫情而跌至谷底的國際聲譽。然而，細數這些年來的疫苗相關醜聞，連自家民眾都只能搖頭。

2018年，中國醫藥集團（國藥集團，Sinopharm）子公司武漢生物製品研究所（Wuhan Institute of Biological Products）出產的破傷風、白喉、百日咳三合一疫苗因設備問題而失去效用。就在同一年，長生生物科技股份有限公司（Changsheng Biotechnology Co.）被逮到捏造狂犬病疫苗數據。

2016年，中國爆發嚴重公衛醜聞，至少有兩百萬劑未妥善儲存運輸的兒童用疫苗，已在市面上販售多年。這一樁樁事件，在在打擊人民信心，疫苗施打率也因此下滑。

在外界眼中，中國疫苗很大的一項問題是，從研製到試驗，極度缺乏透明度。中國幾大疫苗廠商皆未公開試驗資訊，雖在期刊發表了研究數據，國際專家卻對中國如何徵選自願受試者與副作用追蹤作法存疑。

參與Sinopharm疫苗試驗的阿拉伯聯合大公國，宣稱其有86%的防禦力。土耳其也稱中國科興生物（Sinovac Biotech）的疫苗有91.25%效力。巴林上周加入阿拉伯聯合大公國的行列，成為第二個核可中國COVID-19疫苗的國家。摩洛哥本月將大規模施打中國疫苗，土耳其、印尼、巴西等國也可望核准，俄國、埃及與墨西哥等十多國則繼續進行中國疫苗試驗。

《美聯社》向Sinopharm、Sinovac，與康希諾（CanSino）等中國疫苗廠提出疫苗效力之詢問與訪問需求，皆未獲得回應。然而，對部分疫情嚴重的國家而言，疫苗產地似乎不那麼重要了。在「有總比沒有好」的心態下，巴西里約熱內盧的一名餐廳廚師表示，他還是願意接種，至於效力，「只能盼老天幫忙了」。

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