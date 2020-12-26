目標零碳社會！ 日本擬全面汰換汽油車輛

為了達成零碳排放，日本政府宣布，在未來的15年內將會逐步全面汰換汽油動力車輛，並在2050年前達成一年綠能成長達2兆美元產值的目標。

事實上，汰換汽油車輛是日本「綠成長戰略」的一部分，新任首相菅義偉在今(2020)年10月中曾明確表示，要在世紀中完全消除碳的淨排放量，因此疫情衝擊之下訂下十分具野心的經濟復甦方案，希望藉此機會將日本的減碳目標推至與歐盟同個等級。

為了落實政策，政府將對企業提供減稅方案和其他財務支援，光是挹注在協助企業投資綠色科技的綠色補助金，就高達2兆日圓。藉由積極的協助，日本政府期望在2030年前達成綠色投資、綠色消費貢獻之經濟成長達8,700億美元，在2050年前則達到1.8兆美元。

在政策主軸上，為鼓勵汽車產業轉型，日本政府也將主導將汽車電池之價格在2030年前砍半，降至每千瓦-小時1萬日圓或更低，以此讓氫的消費量從2017年的200公噸，達到在2030年前300萬公噸、2050年前2,000萬公噸。

除此之外，日本也將聚焦在綠能產業上，希望在2050年前最大化再生能源的使用，讓整個國家的綠能占比從現在的少於20%，到2050年前的50%至60%。

東京大學的高村教授指出，政府為了在2050年前完成構築零碳社會，這次訂定了遠大的目標，而針對綠色成長戰略的明確政策方向，將讓公司企業有誘因去投資相關科技的開發，進一步刺激發展。