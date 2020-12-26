冬至後「三九貼」治療過敏！　這些族群應慎用

【健康醫療網／記者林怡亭報導】41歲的楊先生從小就過敏性鼻炎，特地來到醫院接受「三九貼」治療；32歲的李小姐往年每遇秋冬季節轉換之際，鼻過敏症狀就會加重，但今年明顯好轉，這和她去年冬季接受「三九貼」治療應該有關，今天也進行第二年的「三九貼」治療。

冬至後1個月內 做3次至4次療程有效果

彰化醫院中醫師梁惠宇表示，「三九貼」是傳統醫學對於慢性、虛寒性疾病的保養方法，從冬至的次日算起

（今年為12月22日），每9日一數，進行穴位的中藥敷貼，共進行3次，所以稱之為「三九貼」；現代人因時間較難配合，其實只要在冬至後的1個月內做3次至4次的中藥敷貼，通常都能有一定的效果。

中醫古老智慧 提高抗過敏能力

梁惠宇醫師說，「三九貼」常用的藥材為溫補、通經、散寒、平喘的藥物，如甘遂、白芥子、細辛、延胡索、丁香、乾薑等，研成粉末後調入薑汁做成藥餅小顆粒，敷貼6至10個於大椎、肺俞、膏肓、定喘、脾俞、腎俞等穴位上，透過皮膚的吸收，持續對穴位產生化學性、熱性刺激，促進血脈運行、通經入絡，以達到溫經散寒、活血通脈與調節臟腑功能的效果，因而提高抗過敏能力。

「三九貼」治過敏 體質不適者勿嘗試

梁惠宇醫師指出，在實證醫學上，目前已有多篇國際期刊論文研究顯示「三九貼」可以改善過敏性鼻炎不適，減輕氣喘症狀，更能改善患者的肺活量與吐氣速度，對日久不癒的慢性疾病及女性痛經、不孕的虛寒體質改善也有效。

但孕婦、2歲以下的幼童、嚴重心肺功能不全者、急性感冒、疾病發作期等人還是不宜，一定要經專業中醫師評估才能施作，一般建議是持續治療3個冬季效果更好。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48591/

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