無奈台灣軟體業環境20年改革不力　義美總經理辭資策會常務董事

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）感慨台灣本土資訊軟體業環境20多年來改革不力，義美總經理、網擎資訊軟體公司董事長高志明在昨（25）日宣布辭去資策會常務董事一職，並問台灣還有「多少20年可以等待？」

高志明在辭職聲明書中表示，在寫完「資訊軟體協會2021資訊服務產業白皮書」推薦序後，他深覺體制外、體制內改革之困難，除了為台灣本土資訊軟體業者的困境打抱不平外，也為各階層認真打拼的行政官員，以及勇於改革體制的政務官叫屈。

高志明提及，民間產業、政府機關、行政官員都有非改革不可的認知，但遺憾的是「改革之路就是崎嶇不平，只能看到小小步伐，慢速前進。」



高志明舉《政府採購法》為例指出，政府在2000年實施該法時，台灣資訊軟體業者就反映，以公共工程硬體建設為基礎的《採購法》，根本無法適用於軟體資訊之採購，「幾乎所有立法機關、行政機關都同意此說；但匆匆20年已過，至今困境仍未消除」。

「到底台灣本土資訊軟體業有多少20年可以等待？」高志明表示，他對此深感無奈，只能自資策會辭職，並偕同台灣數位科技與政策協進會持續鼓勵、支持有積極改革決心的民意代表及政府官員，共同打拼、創造有競爭力的未來。

高志明在週三（23）出席「資訊服務產業白皮書」發表會時便表示，國內軟體業長期不受重視，政府的行動要「能夠讓台灣資訊軟體業者跟資安業者感受到，我覺得還有一段相當的時間」。

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