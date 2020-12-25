《蹦奇蹦奇，跑得快》 帶領小鐵道迷探索森林間的百年寶藏

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 由林務局與親子天下合作出版、暢銷童書作家王文華執筆， 小村畫家張真輔繪製《蹦奇蹦奇，跑得快》繪本一書，今（25） 日在親子天下CLUB舉行新書發表會。現場邀請作家王文華、 繪者張真輔分享創作歷程與心得， 並由親子天下兒童閱讀研究院院長張淑瓊帶領現場親子一起閱讀，巧妙的韻律語節奏感，營造火車行駛的律動與速度感， 讓現場共閱的親子彷彿身歷其境般， 跟著阿里山小火車踏上冒險旅程。

國寶級的高山鐵路阿里山小火車，110年前鋪設， 從早期運送木材、貨物，到後來成為觀光鐵道，串連歷史與文化， 是台灣人共同的記憶。阿里山林鐵從海拔30公尺一路攀升到2, 000公尺以上，穿越了熱帶林、暖帶林和溫帶林，70多公里區間 ，有豐富的自然生態與人文景觀，受到地形影響，鐵路彎道小、 隧道多，還有螺旋形、馬蹄形彎及之字形分道等鐵道技術， 保留了最豐富的鐵道樣貌，更為沿途鄉鎮帶來繁榮， 孕育多元藝術與文化，吸引無數中外鐵道迷朝聖。

說起與阿里山林鐵的回憶，作者王文華彷若墜入時光走廊， 講起自己與阿里山的三十年之約。「就讀嘉義農專時，帶著女朋友， 也就是現在的太太去坐阿里山小火車，那時窮，只能買到奮起湖， 於是只好跟她說：『下回再上阿里山。』」 沒想到這個再上阿里山的承諾，一晃就是三十年的光陰， 為了寫這本繪本，他帶著老婆再次來搭小火車， 也因為這本繪本的誕生，默默許下退休前， 一定要帶他任教的南投偏鄉學校孩子完成一趟林鐵小旅行的宏願。

在創作的過程中， 王文華將自己對阿里山林鐵的喜愛及情感完全投注其中， 並表示他特別喜愛阿里山小火車緩慢的速度， 旅人們可以慢慢看著兩旁綠意盎然的樹林， 呼吸著帶有微微柴油味的高山空氣，在搖搖晃晃之中， 就像作了一場美夢。而繪者張真輔在創作過程中， 為了完整呈現林鐵各式機關車頭、橫跨海拔2,000公尺豐富的林 相與生態，不僅數次造訪林鐵沿線，為力求圖像的精確， 手繪圖稿更是一再重新繪製。他還逗趣地表示，每當畫到瓶頸時， 就像阿里山火車「碰壁」一樣！

這本以全臺第一個國家級重要文化景觀阿里山林鐵為故事主軸的書， 收錄了阿里山林鐵知識，還特別設計驚喜翻頁， 完整呈現阿里山林鐵特色獨立山螺旋的工法奧秘， 透過充滿聲音趣味和圖像巧思的呈現， 帶領孩子認識這份屬於臺灣的美麗。而故事中的角色， 除了選用現役中的機關車，還將沿線豐富的生態巧妙的在插圖呈現。

林務局林華慶局長表示，阿里山林業鐵路是人類沿襲19世紀產業鐵 路技術的重要史蹟，今天，同時也是阿里山林業鐵路的108歲生日 ，百年前的今日，阿里山林業鐵路從北門通車到二萬平； 百年後的今日，阿里山林業鐵路藏身於繪本中，透過親子共讀、 透過教育紮根，將林鐵精神代代相承， 期待有更多孩子能跟著主角一起奔馳山林，穿越百年鐵道， 激發對阿里山鐵路的好奇與想像， 也讓林鐵人用心守護的美好與精神，在字裡行間代代相承。 充滿層次與阿里山特色元素的插畫，也是繪本的一大亮點， 期盼透過這本充滿聲音趣味和圖像巧思的繪本， 能激發孩子對阿里山林鐵的好奇與想像。