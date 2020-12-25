《蹦奇蹦奇，跑得快》 帶領小鐵道迷探索森林間的百年寶藏

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 由林務局與親子天下合作出版、暢銷童書作家王文華執筆，小村畫家張真輔繪製《蹦奇蹦奇，跑得快》繪本一書，今（25）日在親子天下CLUB舉行新書發表會。現場邀請作家王文華、繪者張真輔分享創作歷程與心得，並由親子天下兒童閱讀研究院院長張淑瓊帶領現場親子一起閱讀，巧妙的韻律語節奏感，營造火車行駛的律動與速度感，讓現場共閱的親子彷彿身歷其境般，跟著阿里山小火車踏上冒險旅程。
國寶級的高山鐵路阿里山小火車，110年前鋪設，從早期運送木材、貨物，到後來成為觀光鐵道，串連歷史與文化，是台灣人共同的記憶。阿里山林鐵從海拔30公尺一路攀升到2,000公尺以上，穿越了熱帶林、暖帶林和溫帶林，70多公里區間，有豐富的自然生態與人文景觀，受到地形影響，鐵路彎道小、隧道多，還有螺旋形、馬蹄形彎及之字形分道等鐵道技術，保留了最豐富的鐵道樣貌，更為沿途鄉鎮帶來繁榮，孕育多元藝術與文化，吸引無數中外鐵道迷朝聖。
說起與阿里山林鐵的回憶，作者王文華彷若墜入時光走廊，講起自己與阿里山的三十年之約。「就讀嘉義農專時，帶著女朋友，也就是現在的太太去坐阿里山小火車，那時窮，只能買到奮起湖，於是只好跟她說：『下回再上阿里山。』」沒想到這個再上阿里山的承諾，一晃就是三十年的光陰，為了寫這本繪本，他帶著老婆再次來搭小火車，也因為這本繪本的誕生，默默許下退休前，一定要帶他任教的南投偏鄉學校孩子完成一趟林鐵小旅行的宏願。
在創作的過程中，王文華將自己對阿里山林鐵的喜愛及情感完全投注其中，並表示他特別喜愛阿里山小火車緩慢的速度，旅人們可以慢慢看著兩旁綠意盎然的樹林，呼吸著帶有微微柴油味的高山空氣，在搖搖晃晃之中，就像作了一場美夢。而繪者張真輔在創作過程中，為了完整呈現林鐵各式機關車頭、橫跨海拔2,000公尺豐富的林相與生態，不僅數次造訪林鐵沿線，為力求圖像的精確，手繪圖稿更是一再重新繪製。他還逗趣地表示，每當畫到瓶頸時，就像阿里山火車「碰壁」一樣！
這本以全臺第一個國家級重要文化景觀阿里山林鐵為故事主軸的書，收錄了阿里山林鐵知識，還特別設計驚喜翻頁，完整呈現阿里山林鐵特色獨立山螺旋的工法奧秘，透過充滿聲音趣味和圖像巧思的呈現，帶領孩子認識這份屬於臺灣的美麗。而故事中的角色，除了選用現役中的機關車，還將沿線豐富的生態巧妙的在插圖呈現。
林務局林華慶局長表示，阿里山林業鐵路是人類沿襲19世紀產業鐵路技術的重要史蹟，今天，同時也是阿里山林業鐵路的108歲生日，百年前的今日，阿里山林業鐵路從北門通車到二萬平；百年後的今日，阿里山林業鐵路藏身於繪本中，透過親子共讀、透過教育紮根，將林鐵精神代代相承，期待有更多孩子能跟著主角一起奔馳山林，穿越百年鐵道，激發對阿里山鐵路的好奇與想像，也讓林鐵人用心守護的美好與精神，在字裡行間代代相承。充滿層次與阿里山特色元素的插畫，也是繪本的一大亮點，期盼透過這本充滿聲音趣味和圖像巧思的繪本，能激發孩子對阿里山林鐵的好奇與想像。