中華電信長期支持台灣體育發展 榮獲體育推手獎最高榮耀

在台灣疫情控制得宜的情況下，成為世界少數正常舉辦體育賽事的國家，中華電信除透過資通訊協助防疫，更運用5G提供創新精采轉播，不遺餘力支持台灣各項體育活動，培育菁英選手與球隊。今日(12/25)榮獲教育部體育署「體育推手獎」三項大獎肯定，為今年國內企業獲得的最高榮耀。中華電信郭水義總經理由蔡英文總統手中接受獎座：「中華電信運用領先的5G技術，支持台灣體育發展，提供多元高品質賽事轉播，長期培育國家女籃菁英，培養未來的台灣之光，提升國家整體的體育實力，更扶植電競產業發展，給年輕人表現的機會」。
中華電信運用資通訊與轉播技術讓運動更創新，包含首次中華職棒明星賽多視角、首創例行賽主審與啦啦隊專屬視角、台灣大賽（冠軍賽）4K多視角轉播、奧運模擬賽4K VR沉浸式觀看體驗、台灣首創5G MEC低延遲摔角擂台震撼裁判視角直播，透過5G高速率與低延遲特性，直播大專籃球聯賽部分賽事，讓球迷透過不同的角度，感受運動的激烈與感動的畫面。
除長期培養中華電信女子籃球隊，參加超級籃球聯賽與各項公益活動，中華電信積極參與國內重要體育活動，包含重要的國際品牌賽事「台灣裙襬搖搖LPGA」女子高爾夫球賽、「2020國際自由車環台賽」；台灣最高等級的「全國花式滑冰錦標賽」、「全國羽球團體賽」以及培育基層的大專運動聯賽與轉播HBL高中籃球聯賽…等，致力於運動產業的推動與發展，提升國人運動風氣，實踐企業社會責任。
深受年輕人喜愛的電競賽事持續舉辦，中華電信持續以穩定順暢的網路服務支持各項比賽，尤其今年最大業餘賽事「六都電競爭霸戰」手遊項目首次以5G網路全程對戰，深獲選手肯定，並於亞洲最大電競嘉年華「WirHouse」5G MEC多視角直播「羅馬競技生死鬥」，在5G手機同步呈現參賽者精采的攻擊防守。
歷史上首次延後的2020東京奧運即將於明年7月23日開幕，中華電信取得OTT獨家轉播與網路電視播出權，台灣觀眾將能藉由電視、電腦與手機等裝置，透過MOD及HamiVideo平台欣賞4K超高畫質即時轉播，觀眾可由專區觀看最完整精采的東奧賽事，包括全天候24小時的4K奧運轉播與超過500小時的精采回看；此外，更首次引入VR轉播，透過5G高速率、低延遲特性，讓5G客戶獨享VR虛擬實境轉播體驗，以貼近選手的視角感受如同親臨現場的震撼。