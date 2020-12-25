中華電信長期支持台灣體育發展 榮獲體育推手獎最高榮耀

在台灣疫情控制得宜的情況下， 成為世界少數正常舉辦體育賽事的國家， 中華電信除透過資通訊協助防疫，更運用5G提供創新精采轉播， 不遺餘力支持台灣各項體育活動，培育菁英選手與球隊。今日( 12/25)榮獲教育部體育署「體育推手獎」三項大獎肯定， 為今年國內企業獲得的最高榮耀。 中華電信郭水義總經理由蔡英文總統手中接受獎座：「 中華電信運用領先的5G技術，支持台灣體育發展， 提供多元高品質賽事轉播，長期培育國家女籃菁英， 培養未來的台灣之光，提升國家整體的體育實力， 更扶植電競產業發展，給年輕人表現的機會」。

中華電信運用資通訊與轉播技術讓運動更創新， 包含首次中華職棒明星賽多視角、 首創例行賽主審與啦啦隊專屬視角、台灣大賽（冠軍賽） 4K多視角轉播、奧運模擬賽4K VR沉浸式觀看體驗、台灣首創5G MEC低延遲摔角擂台震撼裁判視角直播， 透過5G高速率與低延遲特性，直播大專籃球聯賽部分賽事， 讓球迷透過不同的角度，感受運動的激烈與感動的畫面。

除長期培養中華電信女子籃球隊， 參加超級籃球聯賽與各項公益活動， 中華電信積極參與國內重要體育活動，包含重要的國際品牌賽事「 台灣裙襬搖搖LPGA」女子高爾夫球賽、「2020國際自由車環 台賽」；台灣最高等級的「全國花式滑冰錦標賽」、「 全國羽球團體賽」 以及培育基層的大專運動聯賽與轉播HBL高中籃球聯賽…等， 致力於運動產業的推動與發展，提升國人運動風氣， 實踐企業社會責任。

深受年輕人喜愛的電競賽事持續舉辦， 中華電信持續以穩定順暢的網路服務支持各項比賽， 尤其今年最大業餘賽事「六都電競爭霸戰」 手遊項目首次以5G網路全程對戰，深獲選手肯定， 並於亞洲最大電競嘉年華「WirHouse」5G MEC多視角直播「羅馬競技生死鬥」， 在5G手機同步呈現參賽者精采的攻擊防守。

歷史上首次延後的2020東京奧運即將於明年7月23日開幕， 中華電信取得OTT獨家轉播與網路電視播出權， 台灣觀眾將能藉由電視、電腦與手機等裝置， 透過MOD及HamiVideo平台欣賞4K超高畫質即時轉播， 觀眾可由專區觀看最完整精采的東奧賽事， 包括全天候24小時的4K奧運轉播與超過500小時的精采回看； 此外，更首次引入VR轉播，透過5G高速率、低延遲特性， 讓5G客戶獨享VR虛擬實境轉播體驗， 以貼近選手的視角感受如同親臨現場的震撼。