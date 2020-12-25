首屆「2020德國商品X聖誕市集」 25日台北溫馨登場

德國經濟辦事處之服務暨執行單位博智顧問有限公司在台北首次辦理「德國商品X聖誕市集活動」，活動於12/25-12/27於台北圓山花博花海廣場登場，喜歡歐洲聖誕市集的朋友們千萬不要錯過在聖誕感恩與祝福的時刻，一次能滿足您尋寶購物與享用美食的願望! 讓您不用出國也能體驗聖誕市集的氣氛，倘佯於聖誕樹與燈海環繞的溫馨環境。

「德國商品X聖誕市集」提供最傳統德式美食: 聖誕薑餅、史多倫、德國豬腳、德國香腸、德國啤酒...等，還可以捧著暖呼呼的熱紅酒，大啖歐式美食及選購德國商品，包括中華賓士的最新世代車款，德國百年家電大廠福維克最新智能與廚房家電、還有各式各樣進口德國用品、健身最愛的有機燕麥、德國進口保養品與營養品、德國黑森林咕咕鐘及裝飾品以及嬰幼兒安全防護等。

中華賓士汽車董事總經理柏以德表示，聖誕節對於基督徒來說是非常重要的節日。因為疫情，大部份的歐洲人及德國人無法回到家鄉過節。他們希望可傳送聖誕氣息到台灣。

福維克集團台灣分公司董事總經理梁朝翔表示，在台灣第一次有德國聖誕市集活動，他們一定是不能缺席的，因為，福維克一直是以家為出發點的企業，這個核心理念其實是跟聖誕節的概念是完全符合的。

台灣奧迪售後服務處長Frank Lohwasser則表示，聖誕節是德國文化中重要的節慶之一，身為德國品牌公司的我們，希望能在台灣跟大家一起慶祝這具有意義的節日。

現場除了市集之外，也同時舉辦多項活動與訪客同歡，例如與聖誕老公公有約、鮑思高合唱團領唱之聖誕歌曲、聖誕彩繪餅乾、聖誕公仔DIY、馴鹿魯道夫套圈圈、迷你足球射門遊戲、飛鏢遊戲等，遊戲優勝者將可獲贈小禮，還有消費滿額好禮可兌換，詳細資訊請參閱我們的官網以及粉絲專頁。

照片來源：德國經濟辦事處提供