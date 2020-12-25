台股本週發行量加權股價指數漲幅約為0.57%

根據臺灣證券交易所統計，109年12月25日發行量加權股價指數收盤為14,331.42點，較上週(109年12月18日)的14,249.96點上漲81.46點，漲幅約為0.57%，台灣50指數收盤為11,600.60點，較上週的11,536.76點上漲63.84點，漲幅約為0.55%，寶島股價指數收盤為16,366.35點，較上週的16,272.18點上漲94.17點，漲幅約為0.58%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲5.59%為最大，跌幅以觀光類指數下跌4.38%為最大，未含金融類指數上漲79.26點，漲幅約為0.63%，未含電子類指數上漲112.70點，漲幅約為0.74%，未含金融電子類指數上漲134.18點，漲幅約為1.02%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,110.25億元，全體上市股票成交金額為1兆1,589.24億元，股票成交量週轉率為4.27%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類3,147.37億元，占全體上市股票交易金額27.16%

第二名，電子零組件類1,520.71億元，占全體上市股票交易金額13.12%

第三名，航運類1,355.68億元，占全體上市股票交易金額11.70%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類18.55%

第二名，光電類10.64%

第三名，電器電纜類9.92%

累計今年年初開盤迄今共241個交易日，集中市場總成交金額為48兆1,178.67億元，市場日平均成交金額為1,996.59億元，股票成交量週轉率為122.19%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

2020年12月25日全體上市公司市場總值為新台幣43兆6,969.28億元，較上週(2020年12月18日)市值43兆4,252.41億元增加2,716.87億元，增幅約為0.63﹪。