全台最大溜滑梯公園「熊猴森樂園」防汛演練1/5起休園2日

新北三重的熊猴森公園，佔地700甲，結合多座運動場和自然生態公園，是不少人假日休閒踏青的好去處。（圖/新北高灘地工程管裡處） 新北三重的熊猴森公園，佔地700甲，結合多座運動場和自然生態公園，是不少人假日休閒踏青的好去處。（圖/新北高灘地工程管裡處）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）今年7月份啟用的新北三重大都會公園，佔地700甲，其中包含全台最大溜滑梯樂園「熊猴森樂園」，是不少人假日休閒踏青的好去處。新北市政府高灘地工程管理處將於明年1月5日早上6點開始，至6日晚上11點，休園兩天辦理防汛演練，呼籲民眾勿靠近周邊範圍，以避免發生危險。

「熊猴森樂園」擁有上百項遊憩設施，明年年初兩天的休園期間，將辦理設施撤離及復原演練，以累積相關人員的實作經驗，提升洪汛期間機具拆裝的熟練度，以增加維護廠商於颱風來臨時的作業能力，防患於未然。

根據新北市政府，二重疏洪道擁有都會中難得的大片綠帶空間，兼具休閒及防洪功能，為維持河川的排水功能，於颱風陸上警報發布後，河川區域內遊憩設施需依防汛計畫撤離，以維護河防安全。因此，年初演練期間將封閉樂園出入主要動線，並禁止民眾進入的樂園範圍為辰光橋至中山橋間堤坡及周邊自行車道、步道，同時也宜注意撤離機具車輛，以保護個人物品與人身安全。

演練當天，管理單位高灘處將下達撤離指令，相關人員及機具將進駐樂園進行設施撤離作業，撤離完成後另將依復原計畫辦理場地復原作業，其間施工廠商需出動各種吊卡車、機具進行遊具設施撤離及復原工作。為維護市民朋友安全，高灘處公布此次演練動線，呼籲勿靠近樂園範圍，並注意撤離動線上行駛之各種車輛機具，以避免發生危險。

禁止民眾進入的樂園範圍為辰光橋至中山橋間堤坡及周邊自行車道、步道，新北市政府呼籲民眾、車輛勿靠近。（圖/新北市政府高灘地工程管理處）