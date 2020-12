北富銀開啟越南企業在台籌資新管道 榮獲《The Asset》最佳企業國際債券獎

台北富邦銀行企業金融業務再傳佳音! 近期以國內首宗越南企業在台發行國際債券成功案例, 榮獲國際權威財經媒體《財資雜誌(The Asset)》最佳企業國際債券獎(Best Formosa Bond-Corporate)的肯定。北富銀表示, 今年積極響應政府推動之「新南向政策」, 主辦承銷富美興發展責任有限公司八千萬美元國際債券, 成功開啟越南企業在台灣國際債券市場的籌資管道,本案不但是越南 企業在台灣發行之第一檔國際債券, 亦是越南企業今年第一次於境外掛牌發行之海外債!未來, 北富銀將持續運用此模式, 引進更多優質穩健的海外企業進入台灣市場籌措資金, 活絡國際債券市場交易。

長期以來,北富銀致力成為企業的最佳戰略夥伴,秉持「誠信、 親切、專業、創新」核心價值經營在地關係, 整合區域網絡與富邦金控資源, 為台商與當地企業打造跨國金融服務平台,提供一站式金融服務, 滿足在地化與國際化的多元需求。今年雖然有新冠肺炎疫情的衝擊, 然而據IFR(International Financing Review)統計, 北富銀於台灣聯貸市場承作案件金額位居台資民營銀行第二名。

北富銀審慎評估客戶資金需求及風險考量, 協助海內外企業取得資金以擴大事業版圖或產業轉型, 近五年來承作近40件併購融資案,逾六成案件擔任主辦銀行, 展現在併購領域的豐富經驗及專業判斷。此外, 北富銀亦全力支持綠能產業, 以金融影響力引領企業推動永續經營目標,2017年起投入離岸風 電產業,憑藉豐富的產業知識及完善的授信架構, 在案件數及融資金額均位居國內市場之冠。

今年以來北富銀企業金融已贏得《財資雜誌(The Asset)》及《亞洲金融與財金雜誌(Asia Banking & Finance)》多面高含金量獎項,成果豐碩,其中包括「 最佳企業國際債券獎」、「台灣年度併購融資獎(Mergers and Acquisitions Deal of the Year – Taiwan)」、「台灣年度最佳聯貸案(Syndicated Loan of the Year – Taiwan)」、「亞洲地區及台灣年度最佳再生能源融資案(R enewables Deal of the Year – Regional & Taiwan)」及「亞洲地區及台灣年度最佳綠色專案融資(Gr een Project of the Year – Regional & Taiwan)」等。

2021年北富銀將持續發揮正向的影響力,密切掌握企業需求, 以創新精神提供最佳服務,扶植產業發展促進經濟動能, 並善盡社會責任推動綠色金融,攜手客戶致力永續經營, 落實平衡商業經營、社會責任及環境關懷的美好願景。