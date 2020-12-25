土地銀行榮獲「109年體育推手獎」三項獎

教育部為感謝各界長期支持我國體育運動發展的企業團體及個人，12月25日假臺北美福飯店2樓宴會廳，舉辦「109年體育推手獎表揚典禮」。土地銀行自98年起已連續12年榮獲教育部「體育推手獎-贊助類金質獎、贊助類長期贊助獎及推展類金質獎」，今年再次獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三類獎項，並由土地銀行董事長黃伯川代表出席受獎。

土地銀行為配合政府政策積極推展球類運動，長期培育基層選手人才，成立甲組羽球隊、網球隊，參加各項大型國際比賽榮獲佳績。另土地銀行與雲林縣西螺國中、桃園市立光明國中、新北市能仁家商、臺南市大灣高中、國立清華大學、臺北市立大學等6所學校及新北市三重高中、臺南市善化高中、彰化縣大慶商工等3所學校，簽署羽、網球建教合作學校，培育優秀青少年羽、網球選手不遺餘力。

土地銀行每年舉辦羽、網球夏令營，今年因為疫情影響，未能舉辦，但土地銀行沒有忘記回饋社會的初衷，特地規劃辦理「羽球我來了」一系列的公益教學活動，勤走各地，散播羽球的種籽，公益教學的對象包括高中、國中、小學的大小朋友，為羽球運動向下札根並善盡企業社會責任，深受歡迎。

土地銀行經多年來努力耕耘全民運動，屢獲佳績，如羽球隊員王齊麟、李洋2員榮獲2019年世界羽球年終大獎男子雙打季軍，並獲得2020東京奧運會資格安全名單內，網球隊梁恩碩榮獲2019年深圳女子網球賽雙打冠軍，為國爭光。