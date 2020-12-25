日本與肯德基的愛戀 炸雞如何成為聖誕節必吃大餐？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）日本雖非基督教大國，營造聖誕節氣氛的各式行銷活動可是不輸歐美。當西方國家大啖聖誕火雞大餐，日本吃的卻是吮指回味的的肯德基（KFC）炸雞，這傳統究竟從何而來？

CNN報導，自1980年代起，每到耶誕季，肯德基派對桶就成了日本家家戶戶的熱門美食。根據日本肯德基官方銷售數據，2018年12月25日至28日，短短四天就創下了69億日圓的驚人成績，排隊人龍甚至23日就開始湧現。

這亞洲大國，聖誕節吃炸雞的「習俗」，是從何時開始的呢？為了追根究柢，這故事得從數十年前說起。

二戰過後的1940與1950年代，日本經濟開始起飛，荷包滿滿的日本人激起了第一波消費文化大爆發，美國文化藉機大舉入侵，各大美食品牌無不搭上這波崇洋順風車。在快速全球化浪潮下，肯德基於1970年進軍日本名古屋。

當時日本尚無聖誕節過節文化，肯德基嗅到商機，1974年推出Christmas限定行銷活動與炸雞桶，奠定了吃雞傳統。關於肯德基走紅的傳聞五花八門，有人說第一家KFC經理、後成為日本肯德基執行長的Takeshi Okawa刻意炒作美國人聖誕必吃炸雞的說法，但官方版本則是他扮成聖誕老公公參與派對，贏了孩子的心，也推升了品牌知名度。

此外，曾有外籍客戶要求肯德基送餐員在節日當天扮成「聖誕老公公」，也加深了肯德基與聖誕節的連結。故事行銷，加上推陳出新的電視廣告，數十年過去了，每逢佳節，肯德基在日本仍能立於不敗之地。