台灣優人神鼓《與你共舞》大膽突破　設計品牌UUIN操刀穿出精神內在

優人神鼓十四年後重製登場的《與你共舞》將於聖誕節開始巡演（圖：優人神鼓） 優人神鼓十四年後重製登場的《與你共舞》將於聖誕節開始巡演（圖：優人神鼓）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)優人神鼓十四年後重製登場的《與你共舞》，印著優人當下的生命狀態與人生歷程，更將以前所未有的豐富表演元素與演繹方式，12月25日至27日將在台北國家戲劇院開展北中南三地的巡迴公演。

首演於2006年的《與你共舞》，算得上是音樂總監黃誌群的「完全創作」，也可以說是黃誌群如詩一般的生命內在展現。熱愛印度的他，以多次前往印度旅行時的經驗、感懷和體悟、當時寄給家人與團員的書信、有感而發寫下的詩作為靈感，以潛心修習已久的神聖舞蹈與蘇菲旋轉為主要肢體概念，加上優人擊鼓、武術、太極的肢體元素，融合起來的作品，更跳脫優人的音樂框架，大量使用鋼琴、笛子、巴烏、提琴，可以說從文本、肢體與音樂，全面性的原創之作。

首演迄今十四年來，創辦人暨藝術總監劉若瑀與優人一起走過太多歷程，特別是2019年八月山上劇場火災、2020年全球瀰漫的疫情，帶給她深刻的體悟：「此刻有許多人，對生命應有深深的感觸，也希望找到生命的寧靜安身處。」因此《與你共舞》也自然有了在這時空下的新的心境與演繹觀點。

在原有的架構下，身為導演的她打破、解構原有作品純淨淡雅的形式，「寧靜是優人原本的質地」，但過往的人來人去，奔波於世界的舞臺，火災與疫情無情的肆虐，持續衝擊、干擾打斷每一位安靜優人的內在，劉若瑀想要忠實地將這樣的動盪書寫在作品中。

除了結構與形式上的突破，導演劉若瑀說：「過往公演我自己會上臺朗誦，很多人並不清楚詩作都是黃誌群書寫，在這次的《與你共舞》我做了大膽的安排，讓帶有馬來西亞聲腔的黃誌群第一人稱在舞臺上自己說出自己的生命故事。」

黃誌群在舞臺上出出入入，時而成為表演者的一群，時而成為安步當下娓娓述說心情的旅人，時而又成為客觀旁觀的塵世的行者。除了黃誌群，團員在《與你共舞》的舞臺上，也開口暢談起人生、論說著生命！

增加口白式的語言，讓生活化的口語「闖入」原本工整的結構之中，使得這趟印度之旅似乎更栩栩如生且平易近人。但優人不只是單純地在舞臺上說故事而已。由於優人最擅長的是掌握鼓曲的節奏、身體的節拍。透過優人對音樂與肢體的敏銳度，將一句句臺詞，猶如鼓曲精準地鑲嵌在音樂節拍及肢體律動中。

劉若瑀特別邀請充滿文化思維的本土時尚品牌UUIN，增添呼應新的精神內在的舞臺服裝，現代的質感與線條也是優人從未在舞臺上展現過的；並邀請對印度同樣情有獨鍾的王奕盛，增加詩意的多媒體影像呈現，更增跨越的時空感。

優人神鼓《與你共舞》全臺巡演計畫，首站於2020年12月25日至27日臺北國家戲劇院演出，2021年3月13日至14日臺中國家歌劇院、4月24日至25日高雄衛武營國家歌劇院接續演出，演出詳情請洽優人神鼓官方網站或電洽02-2938-8188。