元旦迎花東第一道曙光 理想大地帶來不一樣的跨年夜

跨年不想再到市區人擠人看煙火嗎？那就來點另類的跨年安排吧！2020尾聲，置身彷彿於歐洲城堡的花蓮理想大地跨年，狂歡慶祝今年最後一天，施放祈福的天燈，聆聽民歌演奏、熱情的舞團表演與樂團演出，在驚嘆歡樂的氣氛當中，和金鼠年說再見。接著到花蓮東海岸，欣賞破曉的紅霞，迎接新年的第一道破曉之光！

揮別2020年所有不開心的事？理想大地在跨年前夕舉辦繽紛的天燈祈福活動，您可以為親朋好友及世界各地獻上祝福，在飯店欣賞熱情洋溢的表演活動，以及互動小遊戲，最適合與另一半、三五好友安排專屬的放鬆之旅，在最後壓軸的倒數時刻，觀賞不同於城市的跨年煙火，一起同樂！

在2021年元旦當天，飯店還規劃東海岸秘境的迎日出活動，當日上午五點免費提供20位住客，於飯店大廳集合，前往花蓮鹽寮海邊，靜靜等待太陽從太平洋中昇起，欣賞清澈而純淨的海邊環境，搭配朝氣希望的日出光景，為2021年開啟美好而嶄新的一面。【預約元旦海漾迎日出(含保險)，請於12/31 19:00前提前與服務中心報名】

此外，為慶祝理想大地獲得網路票選活動「台灣最美飯店」的殊榮，及回饋所有貴賓們的鼎力支持，明年1月至2/26前，周日至周四指定日期，以優惠住宿專案3088 （三連霸霸） 入住理想大地渡假飯店，一泊二食每人只要 $3,088起（限定雙人以上入住），另外贈送3項館內活動、300元的館內餐飲抵用券，再加送3項紀念伴手禮，優惠活動限透過花蓮理想大地官網訂房、以及來電訂房組使用，每日限量五間！了解詳情請洽03-865-6688。更多詳細資訊請參照理想大地渡假飯店網站、臉書搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」。