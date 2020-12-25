香格里拉台北遠東國際大飯店 除夕圍爐年菜外帶熱賣

2020年12月- 為搶攻過年國人用餐商機，香格里拉台北遠東各餐廳推出各式的餐飲選擇和多達近50項的外帶年節商品，闔家不管外出或在家都能輕鬆享五星美味，歡慶春節！除了有連續三年榮獲米其林餐盤推薦的粵菜餐廳「香宮」(6F) 集結精烹細琢的粵式美饌以及「上海醉月樓」(39F) 底蘊深厚的滬杭滋味，今年更於飯店70坪豪華舒適的總統套房推頂級圍爐宴，圍爐宴含一晚住宿只要99,999元(含稅及服務費)。

一系列團圓外帶佳餚，價格自488元起至15,888元不等，主廚推薦包含廣式盆菜、慢煮濃肉汁澳洲和牛面頰肉、蔥烤香魚，還有曾榮獲蘋果日報評比季軍「鮑片海鮮西滷肉」與點心第三名「蘿蔔絲酥餅」。每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，六人份13,888元起，2021年1月10日前預購套餐並且付清款項，可享85折的早鳥優惠！搶訂年菜請洽(02)7711-2080。

此外，年節不可少的伴手禮也幫您準備好了！因應好運金牛年的到來，香格里拉台北遠東國際大飯店推出「鴻運當頭經典禮籃」、「招財進寶台味禮籃」、「牛轉乾坤豪華禮籃」、「牛運亨通奢華禮籃」及內含首度與藝術家王俠軍領軍的瓷器品牌「八方新氣」的新年系列商品牛年造型迎新存錢筒「金牛報喜極致禮籃」等五款精緻禮籃，價格自1,388元起至15,888元。

皮革質感的喜慶包裝，搭配頂級紅酒、凍頂烏龍茶及廣式臘腸等各式年味禮品，讓您表心意面子裡子都增光！另有14款應景禮品包含「金牌X.O醬」(690元)、「松茸海鮮蘿蔔糕」(1,188元)、「香傳廚神金牛獻瑞年糕禮盒」(2,588元)等，提貨時間自2021年1月10日起，訂購及詳情請洽(02) 7700-3155 或親臨飯店一樓 The Cake Room選購。