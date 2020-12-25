行蹤暴露！北美防空司令部證實　耶誕老人平安夜造訪台灣

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)耶誕老人在這裡！NORAD 追蹤耶誕老人網站能即時追蹤耶誕老人位置，北美防空司令部證實，耶誕老人已於平安夜深夜經過台灣上空。

綜合媒體報導，NORAD 追蹤耶誕老人（NORAD Tracks Santa）是一個由北美防空司令部（NORAD）經營的公關網站，北美防空司令部是美國、加拿大共同組成的軍事機構，透過推特及臉書帳號「NORAD」即時顯示耶誕老人位置，已有65年的歷史。

北美防空司令部證實，耶誕老人從國際太空站出發，前往紐西蘭、澳洲至日本、韓國、中國萬里長城等地，並於24日晚間10點40分通過台灣上空，馬不停蹄的於今日上午抵達歐洲，直至中午時分加拿大更發射CF-18，安全護送耶誕老人穿過北美領空，並飛過紐約自由女神像了，現已送出65億份禮物了！



(來源/NORAD Tracks Santa Facebook)

全球防疫當前，東奔西走的耶誕老人會不會成為潛在的超級傳播者，成為許多家長跟孩子關心的話題，美國國家過敏與傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）19日「掛保證」表示，新冠肺炎不會影響耶誕老公公送禮物的行程，因為他已經親自幫他打疫苗。

NORAD 追蹤耶誕老人網站每年的平安夜都會回報耶誕老公公行蹤，各地的孩子也會打電話到北美防空司令「關切」禮物分送進度，這可愛的傳統已維持超過一甲子，源於1955年美國「科羅拉多斯普林斯新聞報」（Colorado Springs Newspaper）在耶誕前夕鼓勵孩子打電話給耶誕老人，但在該廣告中卻誤植北美防空司令部指揮中心熱線，當時的Harry Shoup上校接到電話並問清楚事情真相後，不但沒有覺得很荒謬，反而要求所有工作人員必須向來電的孩子提供耶誕老人當前的位置。



一起來追蹤耶誕老人行蹤吧!(來源/NORAD Tracks Santa)