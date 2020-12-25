【台灣累計780確診】指揮中心: 12/25新增4例境外移入COVID19病例　分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增4例境外移入COVID-19(武漢肺炎, 新冠肺炎) 確定病例(案778至781)，分別自菲律賓、印尼、巴基斯坦及美國入境。



指揮中心表示，案778為菲律賓籍30多歲女性移工，今(2020)年12月10日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案12月23日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診；由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。



案779為印尼籍40多歲女性，今年12月16日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境當天即有流鼻水症狀，因自覺症狀輕微故未通報機場檢疫人員，入境後至防疫旅館檢疫。個案12月18日及19日陸續出現鼻塞、咳嗽症狀，自行服藥後症狀改善，因23日仍有咳嗽症狀通報，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案同班機前後二排座位旅客共11人，列居家隔離，機組員19人因有適當防護，列自主健康管理。



案780為本國籍50多歲男性，今年11月18日至巴基斯坦探親，12月14日起出現咳嗽症狀，曾於當地就醫。個案12月22日自巴基斯坦經杜拜轉機返國，23日入境，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，因仍有症狀，於機場主動告知檢疫人員並採檢，於今日確診。因個案同班機前後二排座位無其他旅客，且機組員已出境，故無須匡列機上接觸者。



案781為本國籍40多歲男性，長期於美國工作(前次自臺灣出境時間為2019年10月)，今年12月20日與家人一同返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。個案12月22日及23日陸續出現全身倦怠、流鼻水、發燒及喉嚨痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者共15人，其中3人列居家隔離、12人列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計780例確診，分別為685例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、640人解除隔離、133人住院隔離中。