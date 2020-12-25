【檢廉第5波搜索】台灣群益投信•涉勞動基金炒股案　金管會進駐專案金檢

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，昨(24日) 約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英、基金經理人林瑞玲、研究員湯明真等，檢察官今天清晨諭令謝志英200萬元交保。

另外，林瑞玲以新台幣45萬元交保，湯明真5萬元交保。

北檢24日約談群益投信基金經理人林瑞玲（左）、資產管理部專業副總經理謝志英（中）、及研究員湯明真（右）等人。中央社

由於勞動基金炒股案持續延燒，金管會24日晚間表示，近日已經啟動投信專案金檢，鎖定統一等4至5家業者；至於遭到檢調搜索的群益投信，金管會已進駐進行專案金檢。

檢廉調查，寶佳資產管理公司執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人自去年(2019年) 5月下旬起，疑謀議炒作遠東公司股票，將股價拉抬後，今年4月至7月間計畫賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文，疑企圖利用政府基金接手獲利。

檢調查出，游迺文自今年7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳資產公司及證券商復華投信公司人員聯繫，並在台北市復興南路一家高級私廚餐廳聚餐。游男並違反由交易員下單規定，直接透過證券業者以高於設定的價格買進遠東公司股票，涉嫌操縱股價。

檢廉11月底展開3波搜索、約談行動，先後聲押游迺文、唐楚烈、邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人獲准。復華投信陳姓研究員50萬元交保。

檢廉進一步追查，游迺文利用對基金運用局全權委託的代操證券業者，擁有管理、督導及考核等權限，指示證券業者各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案被告唐楚烈、邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

檢調查出，涉案證券業者代操的勞動基金資金，包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金等。

檢廉發現，涉案的統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，緊急刪除手機內的重要訊息，21日展開第4波偵查行動，拘提4人到案，訊後向北院聲押禁見。

不過，北院認為4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌舉證不足，雖有勾串之虞，仍裁定闕志昌250萬元交保、郭士慶以80萬元交保、孫民承200萬元、俞建業30萬元交保。北檢不服，已提起抗告。

檢廉休整一天後，昨(24日) 天展開第5波搜索，並約談謝志英、林瑞玲、湯明真到案。全案朝違反證券投資信託及顧問法、刑法背信罪、業務登載不實與貪污治罪條例圖利罪、證券交易法操縱股價等罪嫌偵辦。

勞動基金炒股案持續延燒，對外界關心投信業者管理作為，金管會24日晚間發出新聞稿表示，近日已啟動對投信公司的專案檢查，查核事項包括全權委託業務的作業程序及內部控制，目前正在對群益投信公司辦理檢查中。

中央社引述金管會官員說，2019年針對全權委託代操的投信業者啟動專案檢查，發現代操業務內控有缺失，最近遇到發生操縱股價案爭議，因此就去年查到的缺失是否改善，於本週展開缺失複查，對象鎖定4到5家，都是本土業者，包含統一、群益等遭到檢調搜索業者，24日金管會已經進駐群益投信檢查。

官員強調，金管會對投信業者一直都有持續進行監理與掌握，未來會繼續從行政角度了解業者缺失，涉及不法之處則交由檢調處理。

金管會官員說，去年(2019) 專案檢查對象即包括統一投信、群益投信，兩家業者都發現有疏失，其中統一投信因發現內控重大疏失，還做出停止總經理、內部稽核主管3個月執行業務、限制4大業務處分。

金管會官員表示，近期會透過專案複查，確認業者是否真有改善缺失，檢視重點包括內控執行、交易室管理、手機管理、通訊設備管理及經理人利益衝突等措施。

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