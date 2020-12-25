【最新】台灣長榮大學馬來西亞女生遭性侵殺害•校長等3主管辭職 檢方求處凶嫌死刑

長榮大學馬來西亞籍女學生遭勒斃棄屍，嫌疑人梁姓男子（中）10月30日訊後被警方帶出警局移送橋頭地檢署偵辦 ，面對大批媒體詢問，梁男低頭不發... 長榮大學馬來西亞籍女學生遭勒斃棄屍，嫌疑人梁姓男子（中）10月30日訊後被警方帶出警局移送橋頭地檢署偵辦 ，面對大批媒體詢問，梁男低頭不發一語。 中央社檔案照片

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（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄長榮大學馬來西亞籍女大生遭28歲梁姓凶嫌擄走性侵殺害，教育部今天(25日) 表示，已收到校方第2次檢討報告，包括校長李泳龍、學務長杜嘉玲與總務長顏義文均請辭。

長榮大學11月2日即宣布學務長杜嘉玲與校安中心主任簡德賢請辭獲准，與社區、警方合作成立的巡守隊也將從當晚開始進行巡邏。

中央社11月2日報導，長榮大學秘書長管美燕接受媒體聯訪時表示，校方在此事發生後非常自責並展開檢討，學務長杜嘉玲在第一時間已向校長李泳龍請辭獲准，另外，校安中心主任簡德賢教官也請辭獲准，請辭的原因是自覺處理失當，學校也覺得有需要檢討的地方，沒有辦法滴水不漏保護每名學生的安全。

台灣橋頭地方檢察署今天(12/25)依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人與遺棄屍體等罪起訴梁姓凶嫌，且梁姓凶嫌經精神鑑定正常，求處死刑。

首次發稿: 2020-12-25 13:20

長榮大學馬來西亞外籍女生遭擄走殺害 台灣檢方求處凶嫌死刑

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）長榮大學馬來西亞籍女大生遭28歲梁姓凶嫌擄走性侵殺害。橋頭地檢署今天(12/25)依性侵未遂、性侵殺人、強盜殺人、遺棄屍體等罪起訴，且梁嫌經精神鑑定正常，據此求處死刑。

橋頭地檢署今上午說明，梁嫌犯行符合公民與政治權利國際公約第參編第6條第2項中「最嚴重的犯罪」（強制性交故意殺人、強盜殺人罪嫌）；且梁嫌為滿足私慾，隨機挑選長榮大學另名落單女大生性侵未遂後，非但沒有反省，反而變本加厲性侵殺害馬籍女大生。

檢方指出，梁嫌以繩結勒住被害人頭部進而毆打，凌虐手段令人髮指，任意剝奪她的無辜性命，完全無視女大生哭喊求饒，且梁嫌偵查中未曾向被害人或其家屬表達歉意或悔改，僅不斷詢問會被判刑多重、會否被引渡到馬來西亞，顯見毫無悲憫同理心。

梁嫌在偵訊中供稱，之所以會犯案是因為先前有債務問題，所以想上吊自殺，因此想在輕生前做些以前不敢做的事，甚至還已擬好遺書。檢方據此認為梁嫌不但不珍惜自己生命，還在輕生前戕害無辜性命，顯然漠視生命權。

檢方另外發現，梁嫌國高中時期即有前科紀錄，直到這次犯下性侵殺人，足認學校輔導和刑事矯正都不足平復梁嫌性犯罪衝動，手段惡行更甚，實難認梁嫌還有任何再矯正可能。

另外，經高雄市立凱旋醫院鑑定評估，梁嫌性侵再犯可能性屬高風險。檢方據所有證據認定梁嫌沒有矯正或監獄教化可能，有永久隔離社會必要，向橋頭地方法院求處死刑，並宣告褫奪公權終身。

起訴書指出，梁嫌今年9月30日晚間8時多即曾在台南市歸仁區隨機對一名女學生意圖性侵未遂，10月28日晚間8時50分多又在台鐵沙崙線高架橋下方，對馬籍女大生犯下性侵及強盜殺人犯行，之後更搶奪被害人手機和一張ICASH卡片，陸續前往超商消費及持手機抵充加油費用。梁嫌在以繩索勒頸和悶壓馬籍女大生口鼻致死後，10月29日將女大生棄屍在大崗山邊坡。

中央社報導，涉案梁嫌落網後，經橋頭地方法院裁押，目前收押在高雄第二監獄。

女大生家屬及律師上月(11月) 也在馬來西亞砂拉越召開記者會指出，已委託中華民國律師公會全國聯合會理事長林瑞成於11月2日提出訴訟，包括死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

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