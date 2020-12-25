哭！五月天台灣年底演唱會防疫延期　阿信平安夜寵粉發新曲「因為你 所以我」

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)台灣天團五月天宣布年底演唱會將延期，為撫平粉絲的心，主唱阿信（陳信宏）於平安夜送給五迷聖誕大禮－新歌「因為你 所以我」。

相信音樂臉書24日表示，五月天「好好好想見到你∕Mayday Fly to 2021」演唱會桃園場將延期至明年一月，「再多的損失，比不上你們好好的萬無一失，相信音樂與大家共同努力防疫，期待好好的見到好好的你」。

相信音樂宣告，已購票民眾不用換票，原2020年12月25日改至2021年1月8日、12月26日改至2021年01月09日、原12月27日改至2021年1月10日；而護理師及護士的邀請場次也將一併順延。



演唱會延期公告(圖/相信音樂臉書)

雖然消息一出引起不少粉絲失望，但向來寵粉的五月天也隨即發布新歌，撫慰大批五迷的心，阿信於臉書發布新歌「因為你 所以我」，並寫下「 因為你一定要好好的，所以我也才能好好的」，在如此艱困的時刻格外引起共鳴。

「是這樣的這一年，是對我們來說，都很漫長的一年」，阿信表示，有些人辛苦一點，有些人幸運一點，但我們終於一起走到這裡。不知道前面還有什麼？但我希望你知道，你的旁邊是我。而我的身邊是你。

五月天新曲「因為你 所以我」副歌歌詞十分簡潔感人，「因為你所以我愛上那片天空，天空下我在祈求那是你牽著我，最深刻的故事最永恆的傳說，不過是你是我能夠平凡生活」。

一起來聽聽新歌吧！



(來源/五月天阿信臉書)