台灣證券市場盤中零股交易升級版　2022年望上路

台灣證券市場今年10月26日盤中零股交易正式上路，盤中上午9點起到下午1點半都可以進行零股交易，9點1 0分起首次撮合，之後每三分鐘集合競價一次， 依價格優先及時間優先原則成交。台灣證券交易所表示，台股「 盤中零股交易」將依現行機制維持運作，投資人買賣零股將更方便， 有助於提升年輕小資族投資股市之意願，達成普惠金融之目的。

金管會預計2021年上半年檢視盤中零股交易成效， 考慮縮短集中競價撮合時間，現行三分鐘一盤， 可能朝五秒一盤的方向發展， 另外亦可能規劃盤中零股交易可以當沖、信用交易等， 讓小額投資人也能像台股大戶一樣進出股市。

金管會規劃資本市場發展三年大計，在活絡台股交易方面，除了20 21年6月將上路的台股造市制度， 另外目前台股逐筆交易下單方式共有六種，即以市價與限價， 搭配當日有效、立即成交或取消、全部成交或取證券市場消， 金管會考慮開放「一定範圍市價」下單方式， 讓投資人可將投資風險限制在一定範圍內。

台灣證券交易所表示，盤中零股交易的下單時間為上午9:00至下 午1:30，一律採限價委託（限價ROD，當日有效， 可減量或取消，若要改價須重新下單），並於上午9:10起第一次 撮合（採價格優先，同價格則以電腦隨機排序成交），之後每3分鐘 以「集合競價」撮合一次，依價格優先及時間優先（價格相同時） 原則，每次撮合滿足最大成交量的要求，僅有一個成交價。

每次完成撮合後，交易系統會對外揭示成交價格及數量， 以及未成交最佳5檔委託買賣價格與數量等資訊。 投資人在盤中零股交易時段未成交之委託， 如欲參與盤後零股交易之撮合， 必須重新輸入屬於盤後零股交易之委託。盤中零股交易3分鐘之撮合 時間間隔與大盤逐筆交易有明顯之區隔， 提供投資人較充裕的時間進行下單或委託調整。

證交所表示，盤中零股交易上路是為了讓小資族、 有零股需求者及想要定期定額投資台股的投資人， 可用小成本買台股。未來盤中零股交易2.0升級版， 極可能朝券商公會當初建議的五秒靠近， 讓小額投資人追上市場變化；另外規劃開放盤中零股當沖， 與信用交易，即零股融資券，但涉及交易系統調整，可能2022年 才會上路。