台灣萊豬9項行政命令通過引爭議　總統蔡英文回應了

(台灣英文新聞/政治組 台北綜合報導)台灣24日通過開放美豬美牛的九項行政命令，將於明(2021)年元旦實施，引發藍綠對決及民眾不滿聲浪，總統蔡英文回應了。

綜合媒體報導，台灣立法院24日處理攸關全國人民健康的進口萊豬議題，包含動物用藥殘留標準、30月齡以上美牛等9項行政命令，表決時執政黨具絕對人數優勢，否決國民黨提出的不予備查提案，將於2021年1月1日起施行。值得一提的是，表決民進黨團准予備查提案時，民進黨立委江永昌、林淑芬、劉建國都棄權未投票。

萊豬將進口台灣引起民眾不滿，總統蔡英文前後立場更備受爭議，蔡英文24日晚間於臉書上發千字文回應，「台灣是依賴貿易而生存的國家，對我來說，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。美豬美牛的議題，經歷過三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題。」

「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控」，蔡英文說，2009年的美牛抗爭，針對的是當時令人疑慮的狂牛症問題，也正因為有抗爭，才有後來的「三管五卡」。2012年的抗爭，則是馬政府想要進一步開放含萊劑美豬美牛，引發民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循，以及豬農憂慮進口衝擊的問題。



蔡英文表示，2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨也立即改變態度，在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口。不過有關美豬的議題，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。



蔡英文說明，事隔多年，從美牛進口量大幅成長的趨勢看來，當時民眾對萊劑的憂慮，已經漸漸緩解；而當時令人憂慮的養豬產業衝擊問題，也隨著口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，以及我們宣示投入百億基金強化養豬產業競爭力後，疑慮慢慢降低。



「正是基於這些考慮，我們才決定進一步開放美豬、美牛的進口」，蔡直指，從8月宣布至今，國際輿論給我們很好的反應，美國各界也因此更積極促進台美經濟的進一步合作。

蔡英文保證，政府會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示，讓大家不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由，也能夠吃得安心。

(蔡英文臉書)