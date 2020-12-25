勞動基金炒股案 群益投信副總200萬元交保

北檢偵辦勞動部前組長游迺文涉貪操縱股價案，昨天約談群益投信資產管理部專業副總經理謝志英、基金經理人林瑞玲、研究員湯明真等，檢察官今天清晨諭令謝志英200萬元交保。

另外，林瑞玲以新台幣45萬元交保，湯明真5萬元交保。

檢廉調查，寶佳資產管理公司執行長唐楚烈、投資主管邱裕元等人自去年5月下旬起，疑謀議炒作遠東公司股票，將股價拉抬後，今年4月至7月間計畫賣出股票套利，但售出數量不如預期，便聯繫游迺文，疑企圖利用政府基金接手獲利。

檢調查出，游迺文自今年7月27日起，與大量持有遠東公司股票的寶佳資產公司及證券商復華投信公司人員聯繫，並在台北市復興南路一家高級私廚餐廳聚餐。游男並違反由交易員下單規定，直接透過證券業者以高於設定的價格買進遠東公司股票，涉嫌操縱股價。

檢廉11月底展開3波搜索、約談行動，先後聲押游迺文、唐楚烈、邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢等5人獲准。復華投信陳姓研究員50萬元交保。

檢廉進一步追查，游迺文利用對基金運用局全權委託的代操證券業者，擁有管理、督導及考核等權限，指示證券業者各自進場大量買進遠百公司股票，藉以讓同案被告唐楚烈、邱裕元等人順利出脫持股套現獲利。

檢調查出，涉案證券業者代操的勞動基金資金，包含勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金等。

檢廉發現，涉案的統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，緊急刪除手機內的重要訊息，21日展開第4波偵查行動，拘提4人到案，訊後向北院聲押禁見。

不過，北院認為4人除背信罪嫌重大，其餘罪嫌舉證不足，雖有勾串之虞，仍裁定闕志昌250萬元交保、郭士慶以80萬元交保、孫民承200萬元、俞建業30萬元交保。北檢不服，已提起抗告。

檢廉休整一天後，昨天展開第5波搜索，並約談謝志英、林瑞玲、湯明真到案。全案朝違反證券投資信託及顧問法、刑法背信罪、業務登載不實與貪污治罪條例圖利罪、證券交易法操縱股價等罪嫌偵辦。