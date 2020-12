【快訊】與歐盟敲定脫歐貿易協議：英國「2021年1月起，政治與經濟將完全自由!」

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)經過幾個月來的磋商煎熬,英國與歐洲聯盟徹夜談判,趕在即將逼近最後期限的耶誕節前夕,敲定脫歐貿易協議( post-Brexit trade agreement )。這個結果也讓外界ㄧ直擔心談判失敗 (no-deal) ,可能擾亂貨物與藥品運輸,引發經濟與社會混亂的人們,放下心中的一塊大石頭。

英國政府發布聲明表示,截至這一步,英國政府終於完成2016年脫歐公投,以及去年大選對大眾的承諾。

英國首相強生(Boris Johnson)在推特發出照片(如下圖) ,他高舉雙手大拇指,po文寫道:「協議達成。」

英國首相官方推特強調,英國和歐盟達成了前所未見的「零關稅與零配額貿易協議」zero tariffs and zero quotas)。



圖/英國首相強森推特

The United Kingdom has agreed a Free Trade Agreement with the European Union.



See what this deal means for you ⬇️ pic.twitter.com/x4DetmQqcO — UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 24, 2020

英國政府發布聲明表示: 「這代表我們從2021年1月起,在政治及經濟上將完全自由。」( It means that we will have full political and economic independence on 1 January 2021. )

DEAL: We have agreed a zero tariff free trade deal which is great news for British families and businesses.



[Breakdown of the deal below] pic.twitter.com/npnQRe5yvc — UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 24, 2020

除了發布聲明, 英國政府也透過推文中簡潔的影片, 向全民介紹脫歐的意義:「我們拿回了英國的控制權, 包括我們的錢、邊界、法律、貿易及捕魚水域等。達成協議對於全英國的家庭與商界, 都是一項很棒的消息。」

「不論對英國或歐盟而言,這都是我們有史以來規模最大的雙邊貿易協議,其中零關稅與零配額條款,以2019年來說涵蓋價值6680億英鎊(約新台幣25.4兆元)的貨品。」

聲明指出:「這項協議同時確保我們不再受歐盟影響,不再受限於歐盟規定,歐洲法院(ECJ)不再扮演任何角色,我們所有奪回主權的關鍵紅線都受到確保(all of our key red lines about returning sovereignty have been achieved)。」

在距離脫歐最後期限只剩8天之際,英國政府終於在24日完成2016年脫歐公投,以及2019年大選對大眾的承諾。(圖/英國政府官網)