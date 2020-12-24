「龍五」移民台灣？香港影視大亨向華強提依親居留　國安單位：顧及國家安全

陸委會24日證實，香港影視大亨向華強(右)已提出依親居留申請。(圖/向佐臉書) 陸委會24日證實，香港影視大亨向華強(右)已提出依親居留申請。(圖/向佐臉書)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 陸委會24日證實，香港影視大亨向華強已提出依親居留申請。

綜合媒體報導，中國星集團主席向華強以電影賭神系列裡的「龍五」聞名，第二任妻子陳嵐是台灣人，兒子向佐與郭碧婷已於2019年結婚，近期傳出向華強向移民署提出依親申請，但他曾公開支持中共制定港區國安法，且陳嵐也曾在香港「反送中」期間曾譴責香港青年，消息一出格外引起台人關注。

陸委會發言人邱垂正24日證實，向華強已向移民署提出依親申請，目前正由移民署作業中。至於香港居民申請來台居留定居，主管機關都會依照香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法等相關規定，予以審核。

邱垂正透露，向華強及他的兒子「向佐」今年9月初以商務履約名義申請入境，可在台停留3個月，必要時可再延長3個月。據了解，他們是在台灣停留期間，向移民署提出依親居留申請。

另外，媒體問及向華強的親中背景，以及向佐有中共共青團旗下「中華全國青年聯合會」委員的身分，有在台港青團體認為，政府不應讓支持中共的港人赴台。邱垂正則表示，政府都有注意到社會對這個案件的關心，但陸委會尊重主管機關及相關機關，依權責審查這個案件。

風傳媒指出，向家已找上立委遊說主管機關，但因向氏家族與香港新義安幫派的關係千絲萬縷，向太與向佐又有諸多親北京的言論，國安單位不排除有「中共任務性移民」的可能性，台灣政府要撐香港，不會與香港割席，但也要顧及國家安全。

移民署網站表示，依親居留證效期為一年，效期屆滿前原申請依親居留原因仍繼續存在，得申請延期，每次延期不得逾二年六個月。符合依親居留滿四年，且每年在台逾一百八十三日者，得申請長期居留。