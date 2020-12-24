越南新住民卞柔勻在三重開設烘焙教室 出版烘焙專書捐作公益

越南新住民卞柔勻14歲時就在家鄉幫忙經營餐廳，她興趣多元， 包含餐飲、美容、養生等，2016年專注投入「純天然3D果凍」 的製作，一雙巧手雕劃出各式花卉、蟲魚鳥獸，逐漸嶄露頭角， 2019年更在韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍， 她近日在三重溪尾街開設「柔勻企業社藝術手作烘焙教室」， 教導更多新住民姊妹、甚至烘焙老師精進研習。

卞柔勻在越南西寧市老家有9個姊妹，連母親共10個女生， 父親辛苦工作養家，因此她從小就學會獨立自主。 有次因鐵皮屋頂與水泥縫隙年久失修而漏水， 她提了一桶水泥爬上屋頂要修理時，樓下聚了一堆鄰居叫她：「 小柔，可千萬不要想不開啊…」害她一直解釋：「我是要修屋啦， 不是要跳樓啊！」

談起開設烘焙坊，卞柔勻說，有位好姊妹得了憂鬱症， 跟著他學習3D果凍藝術創作，結果憂鬱症不藥而癒， 原來透過全心的投入，獲得精神的撫慰和療癒， 因此她決定開設烘焙教室，以幫助更多的新住民姊妹學得一技之長， 甚至可以自行創業或教學。

卞柔勻不藏私，她將所有製作的技法、材料、工具等附圖詳細解說， 迄今已出版了4本烘焙專書，包含藝術魔法果凍蛋糕、 果凍水晶月餅等，並將版稅捐給新北市社會局做公益。

在烘焙教室有位學員邱淑惠，她其實已是果凍師資級，在救國團、 社大等教學，但看到卞柔勻一幅孔雀作品後，驚為天人， 她說光看老師的臉書影片無法體會其中的奧秘， 因此專程登門拜師學藝，希望能讓自己更精進。

卞柔勻參賽獲獎的獎狀、獎牌掛滿牆壁和書櫃， 但她最珍惜的是2019到韓國釜山參加國際烘焙大賽， 必須在蛋糕上再用糖霜雕花，她帶著作品和備料搭機， 小心翼翼生怕破損，到了會場再做最後修飾，果然一舉奪冠， 驚豔國際。

卞柔勻的3D藝術果凍都採自天然食材，如抹茶、火龍果、 蝶豆花等，她教學生堅持不用化學色素，因此非常營養可口， 只是看到色彩繽紛、栩栩如生的藝術果凍，常讓人捨不得一口吃下。

當藝術果凍做到一個境界，卞柔勻轉而研發和果子， 考量現代人養生觀念，她製作的和果子都減糖， 因此吃起來微甜而不膩， 她經常做幾盒送育幼和長照機構分給小朋友和長輩享用。

卞柔勻的先生在銀行上班，在先生和公公、婆婆的支持下， 卞柔勻參加三重新住民家庭關懷中心「燦爛新女力」的培力計畫， 到各新住民關懷站、婦女大學等分享生命故事， 她說在台灣落地生根20年，可以用台語很驕傲的說：「 挖嘛係台丸人！」