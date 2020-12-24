越南新住民卞柔勻在三重開設烘焙教室 出版烘焙專書捐作公益

照片來源：新北市政府社會局提供
照片來源：新北市政府社會局提供
越南新住民卞柔勻14歲時就在家鄉幫忙經營餐廳，她興趣多元，包含餐飲、美容、養生等，2016年專注投入「純天然3D果凍」的製作，一雙巧手雕劃出各式花卉、蟲魚鳥獸，逐漸嶄露頭角，2019年更在韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍，她近日在三重溪尾街開設「柔勻企業社藝術手作烘焙教室」，教導更多新住民姊妹、甚至烘焙老師精進研習。
卞柔勻在越南西寧市老家有9個姊妹，連母親共10個女生，父親辛苦工作養家，因此她從小就學會獨立自主。有次因鐵皮屋頂與水泥縫隙年久失修而漏水，她提了一桶水泥爬上屋頂要修理時，樓下聚了一堆鄰居叫她：「小柔，可千萬不要想不開啊…」害她一直解釋：「我是要修屋啦，不是要跳樓啊！」
談起開設烘焙坊，卞柔勻說，有位好姊妹得了憂鬱症，跟著他學習3D果凍藝術創作，結果憂鬱症不藥而癒，原來透過全心的投入，獲得精神的撫慰和療癒，因此她決定開設烘焙教室，以幫助更多的新住民姊妹學得一技之長，甚至可以自行創業或教學。
卞柔勻不藏私，她將所有製作的技法、材料、工具等附圖詳細解說，迄今已出版了4本烘焙專書，包含藝術魔法果凍蛋糕、果凍水晶月餅等，並將版稅捐給新北市社會局做公益。
在烘焙教室有位學員邱淑惠，她其實已是果凍師資級，在救國團、社大等教學，但看到卞柔勻一幅孔雀作品後，驚為天人，她說光看老師的臉書影片無法體會其中的奧秘，因此專程登門拜師學藝，希望能讓自己更精進。
卞柔勻參賽獲獎的獎狀、獎牌掛滿牆壁和書櫃，但她最珍惜的是2019到韓國釜山參加國際烘焙大賽，必須在蛋糕上再用糖霜雕花，她帶著作品和備料搭機，小心翼翼生怕破損，到了會場再做最後修飾，果然一舉奪冠，驚豔國際。
卞柔勻的3D藝術果凍都採自天然食材，如抹茶、火龍果、蝶豆花等，她教學生堅持不用化學色素，因此非常營養可口，只是看到色彩繽紛、栩栩如生的藝術果凍，常讓人捨不得一口吃下。
當藝術果凍做到一個境界，卞柔勻轉而研發和果子，考量現代人養生觀念，她製作的和果子都減糖，因此吃起來微甜而不膩，她經常做幾盒送育幼和長照機構分給小朋友和長輩享用。
卞柔勻的先生在銀行上班，在先生和公公、婆婆的支持下，卞柔勻參加三重新住民家庭關懷中心「燦爛新女力」的培力計畫，到各新住民關懷站、婦女大學等分享生命故事，她說在台灣落地生根20年，可以用台語很驕傲的說：「挖嘛係台丸人！」