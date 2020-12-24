電商宅經濟 創造里山新願景

新北市政府農業局於109年12月辦理「 社區增能培訓課程」，以「里山倡議、友善田園精神、青年回流」 為核心，因現今主流購物習慣的改變，由實體店面到網路虛擬商家， 且今年受到新冠肺炎疫情的影響，大幅降低民眾出門購物意願， 因此針對新北市農村再生社區開設電商行銷課程， 提升新北市農村社區知能，藉此轉變新型購物型態， 提升推廣農村產品之效益。

其中為推動加工品販售導向的社區經營觀念轉型， 農業局特別邀請到三峽青農張裕淵， 講述他如何整合青農聯盟與團購主， 與電商平台通路合作行銷推廣農產品，進而創造曝光全台灣的佳績， 讓現場社區夥伴現學現用；另邀請到「天空的院子」 創辦人何培鈞分享將南投縣竹山鎮的百年古厝改建成特色民宿， 從剛開始的經營艱困，26歲負債千萬創業，到後來事業有成， 將營運目的改為凝聚鄉鎮居民，結合當地文化與流行創意， 吸引外來人口，讓竹山創造新生，成為富有文化亮點的小鎮。

此外，為配合明年度舉辦的金牌農村全國競賽， 在里山倡議示範社區—三芝共榮暨安康社區辦理觀摩交流課程， 有志參與的社區夥伴在林義峰老師的深度導覽下， 實地走訪生態淨化池、農夫市集、實踐里山倡議等社區面向， 討教金牌農村競賽的過程與書面資料準備。同時， 農業局為發展新北市各社區發展與後續加工品的潛力，辦理「 食品加工標示法規與案例探討」， 讓農民更加了解食品加工標示法之重要性與未來農產品發展走向； 也邀請彩田友善農作執行長楊儒門到場， 分享關懷在地農作的心路歷程與推廣成果， 令現場社區夥伴獲益良多。

農業局長李玟表示，農業局致力推廣農村再生，積極協助社區成長、 自主營造，根留社區、促進產業活絡、強化農村價值， 並實現人類與自然和諧共生，整合傳統知識和現代科技、 謀求新型態的協同經營體系，認可在地傳統和文化的價值和重要性、 促進多元權益關係人的參與和合作。因此在「社區增能培訓課程」 開設前與社區深入訪談， 了解現今專業技能不足之處與期望發展方向，使課程效益最大化。