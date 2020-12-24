中華電信「AR動滋動」AI智能教練新上線 5G客戶專屬體驗

健身熱潮正夯！在疫情影響下，「居家健身」 成為消費者最安心的運動選擇之一，中華電信日前推出「 AR動滋動」，首創虛實整合的行動健身體驗，廣受熱烈好評。 為全面滿足客戶的居家健身需求，即日起「AR動滋動」 服務再升級，全新推出中華電信5G客戶免費獨享的「 AI智能教練功能」，在手機螢幕上可同時顯示教練與自己的畫面， 並藉由AI識別了解肢體動作的準確度，一邊運動一邊調整動作， 彷彿私人教練到家量身訓練，打造一對一專屬健身房體驗， 運動鍛鍊效果事半功倍！

中華電信「AR動滋動」 是一款結合AR實境以及AI智能的健身APP，豐富的訓練課程， 涵蓋肌力訓練、瑜珈及全身協調性伸展動作等， 透過手機鏡頭與多位健身名人的同框運動， 一對一跟隨教練的專業腳步，打造專屬居家健身房不是難事， 在家運動還能投影到電視上，更大的畫面讓動作更確實。

全新上線的「AI智能教練功能」， 藉由AI辨識搭載人體骨架關鍵點偵測技術， 即時定位回傳人體各部位關鍵點座標位置，分析客戶動作精準度， 並內建評分機制，輕鬆記錄每次鍛鍊成效，還可即時錄影， 檢視自己的動作，一次擁有運動、娛樂及成就感。 即刻下載中華電信「AR動滋動」https://www. emome.net/channel?chid=974