恢復古羅馬榮光！ 義大利政府計劃修復競技場

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）2000年前建造的羅馬競技場，是整個羅馬帝國最大的圓形劇場，以前會舉辦獸鬥、角鬥士等競技比賽，有時候也會有話劇類型的藝文活動，至今每年仍有大約760萬名觀光客會拜訪此地，可說是義大利最受歡迎的古蹟觀光景點，而為了讓觀光客可以更深入了解這棟知名建築的歷史，義大利政府決定要幫這裡來個「改頭換面」。

所謂的改頭換面，當然不是將這個古蹟拆掉重建，而是要重建競技場的地板，以將其回復至過去「最光榮的」狀態，義大利政府將會撥出1850萬歐元的預算，讓得標的工程團隊進行競技場的修復、維護作業，有興趣的團隊可在明(2021)年2月時開始投標，工程時間將在同年開始，並預計在2023年前結束。

義大利文化部長Dario Franceschini指出，現在修復古蹟在全球大行其道，義大利當然也不能落後，如果將競技場的地板修復完成，觀光客就不只可以參觀地下室的房間，還可以站在正中間的位置，直接瞻仰整個建物的美。

現階段的修復計畫中，還包含在地板中設置暗門和隱藏起來的電梯，而這些設備將不只是還原成以前的樣貌，還會結合最新科技並裝設機械零件，以確保在下雨的時候，這些機關可以迅速關閉，並保護下方的古蹟。

另一方面，在地板完成修復之後，文化部也在考慮讓競技場從一個單純的觀光景點回復到在古時的用途，如音樂會、戲劇表演等藝文活動，可望回到這個重要的藝文場所中進行展演。