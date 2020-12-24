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台灣新景點「N24台北方舟」鏈結內科、南港經貿園區　台電中心舊倉庫活化再利用

北市府預計規劃23處創業基地，目前已有15處正式營運

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/12/24 16:25
「N24台北方舟」(ARK·TPE)於24日開幕(圖/台北市府產發局)

「N24台北方舟」(ARK·TPE)於24日開幕(圖/台北市府產發局)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)「N24台北方舟」(ARK·TPE)為台北市政府於南港打造的新創產業廊帶，鏈結內湖科技園區、南港經貿園區， 24日開幕儀式上台北市柯文哲市長、黃珊珊副市長、營運團隊「台灣區塊鏈愛好者協會」高崎鈞理事長等皆出席。

「N24台北方舟」是整修台電中心舊倉庫(AR1)後，經活化利用變身為新創基地，總樓地板面積387坪，由「台灣區塊鏈愛好者協會」進駐營運，以推動區塊鏈(Blockchain)技術產業應用。建築設計由「十禾設計」主理，保留原建物「台電中心倉庫(AR1)N24庫」歷史遺跡，融入現代風格，船型建築打造後現代跨域理念。

柯文哲表示，今(2020)年台北市已陸續開幕5處新創基地，包含t.Hub內科創新育成基地、POPOP TAIPEI（瓶蓋工廠台北製造所）、13+Taipei Innovation Habitat、MISA傳智學院，以及「N24台北方舟」。都是希望積極建構優質的孵化環境，將台北市打造成『亞洲創新創業最適發展的城市』」。北市府預計規劃23處創業基地，目前已有15處正式營運。

柯文哲提到，「N24台北方舟」是以區塊鏈(Blockchain)技術產業為主，區塊鏈用來發展服務生態系已成為一種未來必然的趨勢，尤其是COVID-19疫情的影響，而使得數位轉型加速趨勢，未來更貼切應用在台北市金融、醫療、文化、商業或農業經濟等民生服務上。

「N24台北方舟」現場展出區塊鏈支付系統XPOS、區塊鏈資產販賣機ATM、社交距離示警系統「Mimi警示平台」等，未來將舉辦創新工作坊、專題講座以及各類社群聚會，促進產業交流互動，也將零售雲數位看板、智慧能源、點數經濟等。
N24台北方舟
南港
內湖科技園區
南港經貿園區
台電
區塊鏈

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