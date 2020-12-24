山里日本料理「極品鮪魚祭饗宴」

在冬季魚類肉質特別油潤肥美，此時的旬味便是各式各樣魚類料理。 山里日本料理壽司主廚麻生 貴，以故鄉的記憶味道創作「極品鮪魚祭饗宴」，自即日起至202 1年1月31日，推出午間限定的壽司套餐，每位NT$1, 200+10%、共七品，從鮪魚生魚片、醋味噌拌物、 照燒鮪魚排到繽紛多樣的握壽司，以獨家神秘佐料提味驚艷老饕。 來自東京大倉逾五十年的頂級品牌「山里」， 不但獲得米其林餐盤推薦， 在台北大倉久和大飯店館內更是全球最大旗艦， 擁有四個食區包括和食、天婦羅、鐵板燒與壽司。 壽司主廚精選台灣屏東鮪魚， 變化多種料理手法帶來融合傳統與創意的饗宴， 讓饕客享受不同味覺變化，彷彿遊歷一趟美味旅程。

鄉愁滋味昇華美味壽司 道地日本國民料理「鮪魚排」照燒醬汁回味

全新推出山里「極品鮪魚祭饗宴」，以套餐形式、 限定週一至週五午間供應。首先來上一碗熱呼呼的茶碗蒸暖胃， 高湯與蛋香四溢，接著從小皿「鮪魚生魚片」開始享用鮮甜原味。 以涼拌方式呈現「鮪魚醋味噌拌物」，使用白味噌、蛋黃加入砂糖、 醋、芥子調味，酸香層次分明、芥子帶來微微嗆辣十足開胃。

日文當中有這樣一句話：「おふくろの味」， 表達食物讓人想起了家裡的味道、母親的手藝滋味， 套餐中的主角級菜品「鮪魚排」便是最具代表性。出身日本栃木縣的 麻生主廚靈感便來源於此，栃木是日本唯一不靠海的內陸縣區， 即便如此鮪魚排也是小時候經常出現在餐桌上， 足見鮪魚排作為日本國民料理的地位；像是牛排一樣的鮪魚排， 煎至九分熟，外表焦脆、內層保留夾生紅潤色澤，以鹽、 胡椒和醬油調製的照燒醬汁燒煮，製造焦糖化口感， 在山里以精緻高雅的擺盤呈現。

此套餐特別設定在壽司吧檯用餐， 能夠欣賞主廚精湛手藝，在製作握壽司「鮪魚腹」、「醬油漬鮪魚」 時，主廚用手掌將魚料及醋飯握合一起後，有技巧的拍打， 直到聽見「啵」一聲，表示已經把空氣拍出來， 增加魚料與醋飯的緊實口感，「鮪魚佐山藥泥軍艦捲」、「 蔥花鮪魚手捲」、「鐵火捲」則是仔細切碎鮪魚調味後捲成；而「 鮪魚酪梨迷你丼」則用到了一般壽司幾乎不會使用的神秘佐料─ 胡麻油，麻生主廚來到台灣以後，偶然發現台灣產的胡麻油， 有著最棒的絕佳香氣、能增進食欲，便研發融入壽司當中， 可以說是獨到「麻生流」的作法， 酪梨丼使用三星蔥的蔥花醃漬鮪魚、台灣產胡麻油調味， 酪梨增加水果食感。最後以最適合搭配壽司的赤味噌湯劃下句點， 附上季節性主廚甜品。