廣達集團員工176名接觸者檢驗結果出爐 陳時中籲：民眾勿自行散布個案足跡等資訊

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）一名紐西蘭籍機師因未落實防疫，導致一名台籍女性（案771）染疫，為廣達集團員工。而案771的176名接觸者檢驗結果全數出爐，無論核酸、抗體檢驗均陰性。

台灣日前出現首起航空器群聚案，中央流行疫情指揮中心根據疫調和採檢結果，判斷是紐西蘭機師11月底值勤前往美國時感染，後來12月中值勤頻咳嗽且沒戴口罩，傳染給另2名機師（一名台籍、一名日籍）。爾後又發現該機師12初時也傳染給另一名女性友人（案771），造成台灣本土感染。

疫情指揮中心今（24）日稍早召開記者會，除了公布案771的接觸者檢驗結果外，針對外傳案771參加台北馬拉松，疫情指揮中心指揮官陳時中特別澄清，案771並沒有參加馬拉松，也呼籲民眾勿轉傳錯誤訊息，以免觸法。

中央社引述陳時中說法，個案資訊應由中央統一公布，民眾勿隨意轉傳以免觸法，根據疫調公布原則，只有無法掌握接觸者的公共場合相關接觸者，才會對外公布，其餘不會公開。

近日紐籍機師疫調足跡以及疑似廣達集團女員工的照片、個資在網路上瘋傳。陳時中說，若造成公眾無謂恐慌，耗費社會成本，可能涉及刑事、民事、侵權等責任，同時強調女員工確診前並沒有去跑馬拉松，這都是不實訊息。

陳時中強調，之所以一再強調訊息要以指揮中心為準，是因為規矩一旦亂了套，真真假假訊息會滿天飛，對於防疫也不利。