偶像劇男神三十歲竟罹白內障！　醫：白內障不等於老人病

【健康醫療網／記者田柏升報導】高度近視患者不只近視眼鏡鏡片厚重，更是白內障、青光眼、黃斑部病變等疾病的高危險群。

王家梁近視劇增到2000度 竟是高度近視釀白內障

台灣偶像劇男神王家梁，雙眼近視破千，近來晚上開車出現疊影、畏光，視力模糊嚴重影響生活及工作，換好幾副眼鏡也無法改善。後來到眼科就診，發現近視度數大增到2000度以上！沒想到年僅三十出頭的他竟罹患早發性白內障，視神經也受損，合併青光眼問題。

連鎖眼科診所院長黃宇軒醫師指出，許多民眾將白內障與老人疾病劃等號，其實高度近視也是高風險族群，而且容易發生視網膜裂孔或剝離等急症。

飛秒白內障雷射治療 切口小、恢復期短更穩定

王家梁近視破千度，大學時就曾因視網膜剝離接受過治療。活躍於演藝事業的他，因為有高度用眼需求，選擇以「飛秒白內障雷射」手術置換人工水晶體治療。

黃宇軒醫師說，此術式可大幅降低超音波乳化白內障所需的能量，減少手術過程中對眼睛的傷害，有效縮短恢復期，取代傳統手術刀，僅有極小切口及精準囊袋開口，讓人工水晶體位置更穩定，提升術後視力品質。

王家梁：術後顏色變鮮明 高度近視者留意4大症狀

術後王家梁表示，當天視力就變得非常明亮，顏色不但變得鮮明，開車遠方路標也看得很清楚，甚至物體的立體感也提升了，對術後效果非常滿意。

黃宇軒醫師提醒，白內障初期可能僅有視力模糊、色調改變、疊影、畏光等症狀，高度近視患者要特別注意，建議每半年定期到眼科回診追蹤，提早發現治療。

白內障手術專家帶台灣躍身國際 籲民眾安心治療

與黃宇軒醫師同是連鎖眼科體系下白內障手術專家的林鴻源院長，2015年就曾受邀擔任APAO亞太眼科醫學會現場的白內障手術示範儀式；2019年ESCRS歐洲白內障及屈光手術醫學會期間，也榮獲邀請加入國際眼內植入手術領袖組織（International Intra-ocular Implant Club，簡稱IIIC），成為首位也是目前唯一成功進入IIIC的台灣眼科醫師。

IIIC全球僅有200多位會員，入會資格嚴謹，須是國際公認對白內障手術教育及推廣有卓越貢獻者，全數會員審核同意才能獲准加入，門檻極高。林鴻源醫師讓台灣亮眼亞太地區，並躍身進入國際頂尖手術大師齊聚的殿堂。

白內障至今仍是全球致盲第一大原因，然而台灣眼科白內障手術技術與歐美日等國並駕齊驅，呼籲民眾有白內障問題切勿擔心，大可放心就醫。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/48576/

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