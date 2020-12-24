嚴選10顆以上草莓 大苑子「莓好雪藏」以奶酪搭配鹹奶霜 酸甜鹹口口是驚喜

莓好雪藏有10顆以上飽滿草莓，刨冰、許慶良鮮乳奶酪、鹹奶霜層層堆疊，撒上檸檬皮豐富味蕾。（圖／大苑子） 莓好雪藏有10顆以上飽滿草莓，刨冰、許慶良鮮乳奶酪、鹹奶霜層層堆疊，撒上檸檬皮豐富味蕾。（圖／大苑子）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由於雨水少、加上日夜溫差大，今年冬天草莓季不僅提前開跑，還迎來大盛產！身為鮮果第一品牌同時也是草莓專家的大苑子於12/23(三)起推出兩款草莓冰品「莓好聖誕」、「莓好雪藏」，首次使用許慶良鮮乳奶酪搭配鹹奶霜的全新組合，鹹甜口感讓新鮮草莓被襯托的更加鮮明，也要讓顧客有全新的感受。

大苑子市府夢想店一直秉持著「鮮果可以有更多的詮釋」的宗旨，致力將鮮果以不同的樣貌呈現。因此今年草莓季至11月起，市府夢想店陸續推出多款冰品，從鮮果草莓刨冰、草莓霜淇淋到草莓聖代，毎款都是使用最新鮮的鮮果草莓製作而成的超人氣冰品。

莓好聖誕使用草莓霜淇淋為基底， 搭配許慶良鮮乳奶酪和鹹奶霜。（圖／大苑子）

12/23(三)起，因應12月份草莓大盛產，市府夢想店再推出兩款老少咸宜、香濃順口的草莓冰品。其中「莓好聖誕」使用草莓霜淇淋為基底加上許慶良鮮乳奶酪和鹹奶霜，整體口感鹹甜交錯、香濃不膩，不嗜甜的朋友也能一秒愛上!另一個冰品為「莓好雪藏」，嚴選10顆以上碩大且飽滿的新鮮草莓搭配刨冰，再加上許慶良鮮乳奶酪和鹹奶霜，最後灑上檸檬皮提香，讓整杯冰品能同時品嚐到酸、甜、鹹，味道豐富、口口都是驚喜!

除了新鮮的草莓飲、草莓冰品和鮮果草莓外，現在到大苑子市府夢想店預購或關注大苑子APP線上預購，就能擁有從大湖直送的草莓寶寶盆栽，讓顧客可以體驗到親手種草莓的成就感。

草莓一季可以開四次花、結四次果，因此一株草莓寶寶盆栽能夠產出多顆新鮮、飽滿的草莓，想要親手照顧並看著草莓寶寶長大成"莓"嗎? 快跟著大苑子一起種草莓寶寶吧!

大苑子不僅賣新鮮草莓飲、冰品，市府夢想店、APP還可預購草莓 寶寶盆栽體驗栽種樂趣！（圖／大苑子）