台灣布袋戲大師李天祿110歲冥誕　Google塗鴉推出溫馨插畫紀念

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)今(24)日迎來2020年平安夜，同時也為台灣布袋戲大師李天祿110歲冥誕，Google塗鴉首頁特地推出溫馨的插畫紀念大師。

每逢各節日或紀念傑出人物等日子，Google塗鴉（Google Doodle）都會應景的推出有趣的動畫或是插畫，今日台灣已故布袋戲宗師李天祿登上首頁，恰逢大師110歲冥誕，可見撥開簾子正在戲台後操偶的他，這一幕為李天祿一生的縮影。

李天祿於1910年12月24日大稻埕區北門街口出生，入贅台北市大龍峒老師府的陳家，娶「樂花園」布袋戲班班主陳阿來的女兒陳茶為妻，長子為現代布袋戲國寶陳錫煌。李天祿除了身為知名布袋戲操偶藝師，也曾客串數部電影，如：《戀戀風塵》、《悲情城市》、《戲夢人生》等，87年的人生十分精彩。



李天祿(圖/李天祿布袋戲文物館臉書)

李天祿於1931年成立《亦宛然掌中劇團》，不僅於國內蟬聯各項競賽冠軍，自70年代末起受邀至世界各地演出，成功地於歐亞美非等地宣揚了臺灣傳統布袋戲之美，成為國際知名劇團。

1980年代，法國籍學生班任旅抵台灣向李天祿學習布袋戲，學成後，班任旅將其所學傳至法國並成立「小宛然」劇團，李天祿也因此受邀於法國偶戲界，多次於巴黎市政廳開設大師班，並獲得法國最高獎章「騎士榮譽勳章」。

隨著時代變遷，娛樂產業逐漸多元，導致布袋戲藝術逐漸沒落，然而，李天祿兒子陳錫煌承襲操戲藝術並不畏辛勞的持續推廣，更與朱宗慶齊獲第39屆行政院文化獎。

李天祿布袋戲文物館於臉書感謝GOOGLE團隊送上這份特別的生日禮物，「歡迎各位在底下留言，一起祝賀李天祿老師生日快樂，我們將選出５位朋友，送您紀念的小禮物。」