【快訊】台灣立法院表決行政命令•民進黨挾人數優勢 「學校衛生法」禁萊豬闖關失敗!

民進黨立委在廣泛討論發言時，國民黨立委陳以信（後）等人舉出標語抗議。中央社 民進黨立委在廣泛討論發言時，國民黨立委陳以信（後）等人舉出標語抗議。中央社

更新時間: 2020-12-24 13:00

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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 立法院今（24）日表決9項萊豬行政命令，學校衛生法修正草案表決結果陸續出爐，國民黨黨團修正動議皆未通過；民進黨黨團修正動議通過，維持現行條文，不予修正。

《中時》報導，朝野昨協商9項行政命令、《食安法》與《學校衛生法》修法，捨棄冗長發言策略，改各黨團按比例推代表上台發言。

若不計處理附帶決議時間，主要議案預計今晚9點可處理完畢。

立院今表決箂豬行政命令，審查和萊豬進口相關的行政命令及《食安法》、《學校衛生法》投票表決，外界也高度關注綠委何志偉，及林淑芬、劉建國、高嘉瑜等4人，是否會聽從黨意投票。

結果發現民進黨立委劉建國和林淑芬雖有出席，但在一些議案上沒有投下贊成票，也沒投下反對票，對此，精神科醫師蘇偉碩致敬這2位綠委，也痛批民進黨搞納粹。

《自由》報導，攸關萊豬進口的「學校衛生法」、「食品安全衛生管理法」分別有9條、20條需逐條表決；至於9項行政命令，朝野立委提案及附帶決議共高達129案。

今上午院會表決「學校衛生法」時，時代力量黨團、民眾黨團、國民黨團修正動議先後遭到否決，最後通過民進黨團提案，有8條維持現行條文不予修正。其中，立委林淑芬、劉建國在部分條文表決時，選擇棄權，林更在關鍵的23條條文中，投下唯一的棄權票。