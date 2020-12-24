【美豬進口爭議】台灣立法院24日處理萊豬行政命令　民眾黨掛耶誕襪求食安•藍委睡街頭展現反對決心

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台灣立法院表決行政命令•民進黨挾人數優勢 「學校衛生法」禁萊豬闖關失敗!

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院會今天(24日) 將處理攸關萊豬進口行政命令及相關修正草案，國民黨團昨(23日) 夜宿在立法院外，表達反萊豬決心。國民黨主席江啟臣表示，守夜睡得如何不是重點，面對民進黨又要用多數暴力碾壓民意，令人遺憾。

圖/中央社

萊豬行政命令24日闖關，立院周遭拒馬戒備 (中央社)

立法院朝野黨團在18日協商達成共識，今天院會將處理9項攸關萊豬進口行政命令、食品安全衛生管理法和學校衛生法部分條文修正草案，民進黨團、國民黨團上午都分別進行黨團大會，外界預料將上演表決大戰。

3個在野黨團都重申反對萊豬立場，民進黨團則表示，在野黨挑戰執政黨天經地義，但不能無限上綱。立法院周遭架滿拒馬嚴防反對者滋事。

立法院會將於上午10時進行討論事項，依序為學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團將「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，並抨擊國民黨已進退失據，民眾很清楚國民黨在演政治的神風特攻隊戲碼。

國民黨立法院黨團昨天在立法院旁濟南路舉辦反萊豬民主守夜晚會，多名國民黨立委在帳篷夜宿，表達抗議政府進口含萊劑美豬。

國民黨主席江啟臣昨在晚會時呼籲，民進黨要再度用多數暴力碾壓民意，呼籲人民在明年公投用選票決定要吃什麼豬肉。

為抗議政府開放萊豬，新黨主席吳成典今天上午9時也率眾在立法院大門口集結，表示要送給立委「最後一碗沒有萊劑的豬肝湯」。

台灣民眾黨立法院黨團抗議進口萊豬，黨團上午在青島東路口旁舉行記者會，並在拒馬鐵絲網上掛上耶誕襪，襪子裡寫下民眾對食安的祈求。民眾黨團強調，盼民進黨回應人民需要，不是讓人民「強迫中獎」。

今天上午7時30分許，國民黨立委在濟南路上的「反萊豬，護食安」標語前，透過直播召開記者會，國民黨團總召林為洲表示，昨晚夜宿表示國民黨的決心，黨籍立委全程參與，他十分感謝，在今天院會的表決大戰中，國民黨團會再次闡述反萊豬的態度。

隨後，國民黨立委約在上午8時許解散，先各自返家或是回到立委會館梳洗，並於上午8時50分許再度返回立法院召開黨團大會，備戰院會。

國民黨立法院黨團昨晚上於立法院旁的濟南路上，舉辦反萊豬民主守夜晚會，國民黨立委夜宿街頭，表達全力反萊豬的決心。

中央社報導，

在江啟臣致詞完畢後，相關活動暫告一段落，國民黨立委開始在濟南路上鋪上地墊及睡袋，席地而睡。由於近幾天台北氣溫較低，有些國民黨立委還準備單人帳篷，而毛毯、暖暖包等相關禦寒用品也都一應俱全。

昨(23日) 晚國民黨舉行反萊豬守夜晚會 (圖/中國國民黨KMT臉書)